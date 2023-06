Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Bekymringsmeldinger til barnevernet på avveie: − Forventer handling

En teknisk feil har ledet til at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke har kommet frem. Nå krever en rekke politikere svar fra barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Kortversjonen Bekymringsmeldinger til barnevernet i potensielt 244 norske kommuner har ikke nådd frem på grunn av en teknisk feil.

Feilen har eksistert siden høsten 2020 og politikere krever nå svar fra barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Toppe ser på saken som svært alvorlig og forventer at Visma tar ansvar umiddelbart.

Barneombud Inga Bejer Engh kaller situasjonen ekstremt alvorlig, og barn kan stå uten nødvendig hjelp.

Det er usikkert hvor mange meldinger som har gått tapt nasjonalt, men konsekvensene kan være store for sårbare barn. Vis mer

En teknisk feil har ført til at flere bekymringsmeldinger aldri nådde frem til Bergen kommune og heller ikke er funnet igjen. Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner.

Det er usikkert hvor mange meldinger som har gått tapt nasjonalt.

Les også Bekymrings­meldinger til barnevernet rammet av teknisk svikt: – Potensielt katastrofal feil En teknisk feil har ført til at 21 bekymringsmeldinger aldri nådde frem til Bergen kommune og heller ikke er funnet…

Barneombud Inga Bejer Engh sier at Barneombudet har vært bekymret for en stor nedgang i omsorgsovertagelser over tid, og kaller situasjonen ekstremt alvorlig.

– Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får, slik som vold eller alvorlig omsorgssvikt. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp.

Barneombud Inga Bejer Engh

– Dette er en potensielt katastrofal feil, og jeg forventer at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget sammen med kommunene, og at de gjør alt de kan for å rette opp.

– Det må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene, sier hun til VG.

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) skriver i en e-post til VG at hun ser på saken som svært alvorlig, og at hun forventer at Visma umiddelbart tar ansvar.

Forventer pressekonferanse

Tidligere barneombud og ordførerkandidat for Høyre, Anne Lindboe, forventer at byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) kaller inn til pressekonferanse i Oslo i løpet av dagen.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak, som fort kan få veldig alvorlige konsekvenser for sårbare barn. Bekymringsmeldinger er helt nødvendig for at barn som kanskje blir utsatt for omsorgssvikt får hjelp.

Tidligere Barneombud, Anne Lindboe (H).

– Det kan være barn som lider nå fordi bekymringsmeldinger har gått tapt, sier hun.

Hun mener det er helt unødvendig å be byrådslederen om en pressekonferanse.

– Dette er en katastrofe, og igjen: Her er det snakk om barn som kanskje er utsatt for alvorlig vold og omsorgssvikt fordi meldinger ikke har kommet frem.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) sier at de ikke vet hva omfanget er ennå.

– Jobber på spreng, skriver han i en sms.

Les også Bekymringsmeldinger til barnevernet rammet av teknisk svikt – disse kommunene er rammet Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner.

– Går kaldt nedover ryggen

Grunde Almeland (V), leder i familie- og kulturkomiteen, mener statsråd Kjersti Toppe nå raskt må komme på banen, i stedet for å peke på andre hun mener har ansvaret.

Grunde Almeland (V), leder i familie- og kulturkomiteen.

– Toppe må være tydelig på at regjeringen vil gjøre det de kan for å støtte alle de kommunene som kan være rammet av dette. Toppe bør si tydelig hva hun og regjeringen har tenkt til å gjøre for å følge opp saken. Det fortjener barna dette gjelder.

– Det går kaldt nedover ryggen når jeg tenker på alle de barna som kanskje ikke har fått den hjelpen de skulle hatt på grunn av denne feilen.

Les også Varslet Datatilsynet i mai: Dette er meldingen som fikk alarmen til å gå Innholdet i en av de første bekymringsmeldingene som forsvant, og som fikk alarmen til å gå i Bergen kommune, omtales…

Støtter nasjonal gransking

Første nestleder i familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen (H) sier at Høyre støtter byrådet i Bergen om at det nå må gjennomføres en uavhengig nasjonal gransking.

– Jeg sitter med en vond klump i magen etter å ha lest nyhetssakene i dag. Det er svært alvorlig at bekymringsmeldinger om barn som kanskje ikke har det bra hjemme er forsvunnet.

– Her er det enormt viktig at vi lærer av feilene slik at dette ikke kan skje igjen, sier han.

Også barne- og familiepolitisk talskvinne for Frp, Silje Hjemdal, har sendt skriftlig spørsmål til Toppe i dag. Der ber hun om svar på om Toppe vil sette i gang en nasjonal, uavhengig gransking av tekniske feil i Barnevernets systemer.

– Nå gjør flere kommuner undersøkelser, blant annet Oslo. Dette er meget alvorlig, sier hun.

Tage Pettersen (H), første nestleder i familie- og kulturkomiteen.

– Har vært for dårlig

Leder for utdanningskomiteen Hege Bae Nyholt (R), sier at hun og Rødt har stilt et skriftlig spørsmål til Toppe.

– Vi må avdekke hvor mange meldinger som har forsvunnet, og hvordan dette kan skje i et så kritisk system. Vu lurer på hvem som har totalansvaret, sier hun.

Leder for utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt (R).

Nyholt mener det viktigste nå er å få svar på hva regjeringen skal gjøre i forhold til alle sakene som har forsvunnet.

– Rettssikkerheten til barn og unge i Norge har vært for dårlig. Jeg forventer at det ryddes opp i det som har skjedd og at det sikres at dette ikke skjer igjen, sier hun.

– Ekstremt bekymringsfullt

Familiepolitisk talsperson i SV, Kathy Lie, ber også Toppe om redegjørelse. Hun kaller situasjonen opprørende.

– Det er ekstremt bekymringsfullt at meldingene rett og slett er borte. Det kan ha fått svært alvorlige konsekvenser for utsatte og sårbare barn.

– Hvis bare ett eneste barn ikke har blitt fanget opp, er det ekstremt alvorlig, og kan i verste fall være en katastrofe for barna det gjelder, sier Lie.

Kathy Lie (SV).

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post