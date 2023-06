Skudd avfyrt på Grønland i Oslo

Flere politipatruljer er i området ved Grønland T-banestasjon etter melding om avfyrt skudd, melder politiet.

– Det var rett over klokken 19 i kveld at vi fikk melding om at et skudd var av avfyrt på Grønland, sier innsatsleder Magnus Rande til VG.

Det skal ha vært et uenighet mellom tre til fire personer, hvor to av personene trakk våpen forteller han.

– Den ene har løsnet skudd.

Rande sier det er vanskelig å si hva slags våpen som ble brukt.

– Enkelte funn kan tyde på at det var en pistol.

Han opplyser at politiet videre skal snakke med vitner og se på videoer av hendelsen.

– Meget alvorlig

Rande sier at politiet ser veldig alvorlig på slike hendelser.

– Det er noe vi absolutt ikke skal ha i bybildet vårt.

Det var mange personer på stedet da hendelsen fant sted.

– At dette har gått bra har vært et under.