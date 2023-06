BOIKOTT: FLyselskapet kommer til å fjerne alle Freia-produkter.

Sist ut i Freia-boikott

Widerøe fjerner nå Freia-produkter.

De siste dagene har en rekke bedrifter gått ut og sagt at de boikotter Freia-produkter. Det skyldes at Mondelez, som eier Freia, er svartelistet av Ukraina fordi selskapet fortsatt har produksjon i Russland.

Blant selskapene som har uttalt at de kommer til å boikotte Freia er blant andre SAS, Norwegian og Den norske turistforening (DNT).

Nå gjør Widerøe det samme.

Det bekrefter pressekontakt i selskapet Lina Lindegaard Carlsen overfor VG.

– Vi fjerner Freia fra vårt salg om bord fra og med i dag, skriver Carlsen i en SMS.

– Men det vil ta noen dager før det er borte fra alle fly, legger hun til.

Carlsen sier at de vil jobbe med å finne erstatningsprodukter for produktene som nå forsvinner, samt at de vil gjennomgå Ukrainas svarteliste for å se om de har andre produkter som befinner seg på listen.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Freia-boikott må være opp til hver enkelt.

– Når det gjelder hvilke produkter folk kjøper, det må være opp til folks egne beslutninger, sier han til NRK.

Støre understreker at regjeringen vil sørge for at vedtatte sanksjoner mot Russland blir fulgt.

– De skal vi sørge for blir etterfulgt til punkt og prikke. Det er vårt ansvar, sier han.

Også Stortinget kommer til å diskutere om stortingskantinen kommer til å selge produkter fra Freia. Det bekrefter stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Jeg har registrert debatten og at Utenriksdepartementet vil gå i dialog med næringen om dette spørsmålet. Jeg har også registrert at flere stortingsrepresentanter har engasjert seg i saken. Vi må diskutere dette i presidentskapet, før vi kan beslutte om Stortinget skal fortsette å selge Freia-produkter, sier Gharahkhani til VG.

Han sier tematikken vil bli tatt opp denne uken.

– Jeg har bedt stortingsdirektøren forbedrede en sak til presidentskapets møte på torsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post