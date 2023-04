Aktiver kart

Bergen: Funn av knokler som kan tilhøre et menneske

Fredag rykket politiet ut til tips om et likfunn. Det viste seg at en turgåer hadde funnet det som kan være menneskeknokler.

– Vi rykket ut til et tips om et likfunn. Vi er fremme på stedet og det ble funnet noen knokler, og det tyder på at disse kan være fra et menneske, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt til VG fredag ettermiddag.

Funnet ble gjort i Åsane bydel i Bergen, forteller operasjonslederen, og legger til at det var en turgåer som gjorde funnet.

Mikkelsen forteller at knoklene bærer preg av at de har lagt der en stund, og at politiet foreløpig ikke kan si noe om alder eller kjønn på personen knoklene eventuelt tilhører.

– Vi er på stedet med patrulje og undersøker funnstedet. Vi gjør søk i nærområdet og ser etter spor som kan si noe om hendelsesforløpet eller hvem dette er, sier Mikkelsen.

– Vi har ingen åpenbar indikasjon på hvem dette kan være eller hva som kan ha skjedd, avslutter Mikkelsen.

Det var Bergens Tidende som først omtalte at politiet hadde rykket ut til tips om et likfunn.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post