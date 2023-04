Sigve Bremset (21) ble påkjørt og drept i Steinkjer

– Han hadde stor omsorgsevne for de rundt seg, og var en kul onkel til seks onkelbarn, skriver familien.

Sigve Bremset var hjemme i Steinkjer på påskeferie fra sin jobb i avdeling Piraya ved forsvaret på Rena leir.

Etter ønske fra pårørende frigis navn og bilde på den omkomne etter påkjørselen i Steinkjer natt til søndag 9. april.

Den natten han døde hadde han vært på konsert i Steinkjer sammen med venner. Han etterlater seg blant andre mor i Trondheim, far på Steinkjer, tre voksne brødre og mormor.

– Sigve var svært aktiv i idrett og friluftsliv, og han hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Sigve hadde stor omsorgsevne for de rundt seg, og han var en kul onkel til 6 onkelbarn. Han var stolt over jobben sin i forsvaret. De pårørende føler seg godt ivaretatt etter hendelsen og ønsker ro i tiden fremover, formidler hans nærmeste pårørende via bistandsadvokat.

Drapet skjedde 02.00-tiden natt til 1. påskedag, da en varebil kom kjørende opp på fortauet på Kongens gate midt i Steinkjer sentrum. Tre personer ble påkjørt. De to som overlevde er lettere skadet.

Bremset ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men livet sto ikke til å redde.

De pårørende ble varslet søndag formiddag.

Aktiv og blid

Flere VG har snakket med, beskriver 21-åringen som en aktiv ung mann.

– Han var en veldig glad gutt, veldig glad i å trene, har kompis Sivert Lyngstad (26) tidligere sagt til VG om Bremset.

VG har også snakket med Bremsets tidligere klatretrener ved NTG Lillehammer, der han gikk på videregående.

– Han var en blid og aktiv fyr. Han var målrettet og veldig innstilt på å få til det han drev med i perioden jeg kjente ham. Han var glad i flere ting enn bare klatring. Han var også engasjert i friluftsliv og nedoverski, sier Jørn Andor Øwre Smørbøl og legger til:

– Dette var veldig trist.

BY I SORG: Det er lagt ned blomster og tent lys i Steinkjer sentrum.

Siktede erkjenner straffskyld

Sjåføren av varebilen stakk fra stedet, men ble kort tid senere pågrepet noen kilometer unna.

Mannen i 30-årene er siktet for uaktsomt drap og har erkjent straffskyld for dette.

Politiet sa tidligere søndag at påkjørselen fremstår som en villet handling.

Les mer: Dette vet vi om den siktede.