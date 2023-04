I KJERNEN: Slik ser det ut i selve kjernen av kjernekraften, her ved Finlands nye og svært kostbare reaktor Olkiluoto 3. Ikke noe annet sted i Europa vil det genereres mer kraft.

NVE-sjefen om kjernekraft i Norge: − Urealistisk

Tyskland stenger ned, Finland åpner opp. Kjernekraft er den store energisnakkisen i Europa. Derfor mener Kjetil Lund at Norge ikke bør kaste seg på.

Lørdag avsluttes en lang epoke med kraftindustri i Tyskland. Nyheten er lenge varslet, men nå skjer det:

Landets tre siste kjernekraftverk stenges ned for godt.

– Det er vanskelig å se at det er en klok beslutning, gitt den energisituasjonen Tyskland og resten av Europa er i, sier Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Over halvparten av den tyske befolkningen vil fortsette med kjernekraft, ifølge en meningsmåling. Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er også for.

Vinden har snudd

Før var det motsatt: Motstanden mot kjernekraft var stor.

Folk var redde for et nytt Tsjernobyl TsjernobylTsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire atomreaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl, 100 km nord for Kyiv i Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk i Sovjetunionen., eller et nytt Fukushima FukushimaFukushima-ulykken var en atomulykke på Fukushima I kjernekraftverk i Japan. Ulykken inntraff den 11. mars 2011 etter at sentrale elektriske rom ble oversvømt etter et jordskjelv og en påfølgende tsunami.. Det fikk daværende forbundskansler Angela Merkel til å vedta å kutte atomkraft.

Men så kom krigen i Ukraina og energikrisen i Europa. På toppen truer klimaendringene. Det har fått vinden til å snu for kjernekraft i flere land.

Sverige skulle egentlig stenge ned sine kjernekraftverk. I stedet har regjeringen gjort helomvending: Nå gir de dem lengre levetid – og vil bygge ut mer.

Belgia , der Det samme gjelder, der regjeringen har snudd

Frankrike og Storbritannia har også planer om å bygge ut mer kjernekraft.

– Det at det er en god idé at de landene som allerede har kjernekraft fortsetter med det og kanskje bygger ut mer. Men det er ikke gitt at det er en god idé her i Norge, mener Lund, som har ansvaret for å forvalte Norges energiressurser.

Info Dette er kjernekraftverk Kjernekraftverk, også kalt atomkraftverk, produserer elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft. Det skjer ved spalting av atomer.

Prosessen med såkalt indusert fisjon har også skapt grunnlaget for atomvåpen.

I Russland i 1954 ble det produsert strøm på denne måten for første gang i verden.

Nye reaktorer produserer vanligvis enten ca. 1 000 MW eller 2 000 MW.

Teoretisk sett kan nesten hele verdens strømforsyning dekkes av atomkraft. Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia Vis mer

Finsk atomgigant

Søndag åpner Finland en tredje reaktor på kjernekraftverket på øya Olkiluoto – hele 14 år på overtid og med en voldsom budsjettsprekk.

Prisen lander på svimlende 11 milliarder euro (over 125 milliarder norske kroner), ifølge det finske nyhetsbyrået YLE. Med kraftverket blir Finland over 90 prosent selvforsynt på strøm.

HOLDER IGJEN: NVE-sjef Kjetil Lund vil ha mer av vind på land og energieffektivisering, men er skeptisk til kjernekraft i Norge.

Også i Storbritannia, Hinkley Point i Somerset, er det store forsinkelser og milliardoverskridelser.

– Hvorfor blir de nye prosjektene så mye dyrere og mer tidkrevende enn planlagt?

– Fordi det er veldig sterke krav til sikkerhet. Og fordi teknologien er dyr, sier NVE-sjef Lund.

STØRST I EUROPA: Den nye reaktoren i Finland vil sette nye rekorder.

Går imot Mohn og Rolls-Royce

Og nettopp dette – prisen og tiden – er Lunds største innvendinger mot kjernekraft i Norge.

– Det er urealistisk å bygge ut kjernekraft i Norge på kort sikt.

Lund mener at Norge ikke har noen særlige fortrinn innen denne teknologien.

– Hvis noen tror at vi kan få billig strøm av kjernekraft de nærmeste årene lurer de bare seg selv.

Milliardær Trond Mohn er blant dem som vil bygge kjernekraft i Norge. Det samme vil Rolls-Royce.

Ap/Sp-regjeringen har derimot sagt blankt nei til kjernekraft, men har samtidig satt av midler til kjernekraftforskning.

INVESTOR: Bergensmilliardæren Trond Mohn hjemme hos seg selv i februar. Han har troen på norsk kjernekraft.

For/imot kjernekraft

Å forske synes NVE-sjefen er lurt, for plussidene ved kjernekraft er store, ifølge ham:

Det gir mye kraft

Det gir stabil kraft – i motsetning til vind, sol og vann, som er væravhengige

Det er utslippsfritt og en klimavinner

Det er arealeffektivt, og krever ikke så store inngrep i naturen

Men kjernekraft har også flere minussider, mener NVE-sjefen:

Det gir radioaktivt avfall, som må håndteres svært varsomt

Det er svært dyrt

Det tar lang tid å få i drift

«Ikke hyllevare på Clas Ohlson»

– Jeg har til gode å se noen seriøse studier av hvordan verden skal kunne lykkes med energiomstillingen og nå klimamålene der ikke kjernekraft er en viktig del av løsningen, sier Lund.

– Så kjernekraftverk er noe av svaret. Men ikke i Norge?

– Jeg sier ikke kategorisk nei til det. Jeg sier at det ikke er realistisk her og nå.

– Skal vi bare sitte litt på sidelinjen og følge med, forske litt og kaste oss med på riktig tidspunkt?

– Ja, det er en mulig strategi, svarer Lund.

SMR: Dette er et illustrasjonbilde fra selskapet GE Hitachi på hvordan deres små, modulære reaktorer kan se ut.

I Norge må vi starte opp så å si fra scratch innen kjernekraft, og det ville vært ved å bygge såkalte små modulære reaktorer (SMR).

– Når du følger den norske debatten kan du av og til få inntrykk av at disse små reaktorene er noe du allerede kan kjøpe som hyllevare på Clas Ohlson. Men vi er ikke der.

Per nå finnes det to slike små reaktorer i drift: En i Kina, en i USA.

– Deler av kjernekraftdebatten i sosiale medier er mer som heiagjenger som krangler. Noen synes ikke villige til å se noen problemer eller ulemper med kjernekraft, mens andre bare er negative, mener Lund.

– Men hvis det ikke hadde vært så dyrt og tidkrevende, så ville du vært sagt at Norge bør kjøre på med kjernekraft?

– Ja, gitt at vi får godt kontroll på sikkerhet og avfallshåndtering.

