NY RAPPORT: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

PST: Ønsker å lette på helsetjenestens taushetsplikt

Psykiske lidelser utgjør en sårbarhetsfaktor når det gjelder terrorisme, slår PST fast i ny rapport. Emilie Enger Mehl (Sp) vil vurdere å endre taushetsplikt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PST la fredag frem en fersk rapport om ekstremisme og psykiske lidelser.

Der slår de fast at psykiske lidelser utgjør en sårbarhetsfaktor for personer som er i en radikaliseringsprosess. Mange ekstremister har psykiske lidelser. Disse lidelsene kan over tid forsterke en negativ utvikling i et radikaliseringsforløp.

– Dette er viktig kunnskap for oss som sikkerhetstjeneste for å hindre at det skjer terrorisme, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe under pressekonferansen.

PST mener at det er viktig at helsetjenestene får bedre mulighet til å dele informasjon med PST og politiet for å forebygge alvorlig kriminalitet.

TETTERE SAMARBEID: assisterende PST-sjef Hedvig Moe la fredag frem en ny rapport om ekstremisme og psykiske lidelser.

Vurdering av taushetsplikt

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også tilstede.

– Politidirektoratet har fått i oppdrag å revidere rundskriv om samarbeid mellom tjenestene med Helsedirektoratet. Der vil også rett og plikt til informasjonsdeling inngå, sier Mehl.

Justisdepartementet skal også, sammen med helse- og omsorgsdepartementet, vurdere om det er behov for å endre reglene rundt taushetsplikt.

– Vi må forstå bakgrunnen for at mennesker begår alvorlige handlinger som skader eller tar grep. Dette er en viktig rapport i det bildet, sier Mehl.

Økning i psykiatrioppdrag

Noe av bakgrunnen for rapporten er to konkrete hendelser fra i fjor: Kongsberg-drapene og knivangrepet på Bislett.

Det var 13. oktober 2021 knivdrepte Espen Andersen Bråten fem personer og skjøt etter andre med pil og bue i Kongsberg. Han ble dømt til tvungen psykisk helsevern og regnet som utilregnelig.

9. november samme år ble en psykisk syk mann skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo etter at mannen truet med kniv.

Politiet rapporterte i fjor om en stor økning i antallet psykiatrioppdrag fra 2016 til 2020.