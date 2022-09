I SKATTESKVIS: Tina Bru er nestleder i Høyre og tidligere statsråd.

Bru (H) til VG: Avviser skattetilpasset løsning

Høyre-nestleder Tina Bru har tirsdag gitt utfyllende svar til VG om sin pendlersak. – Jeg har tro på at vi skal komme til enighet, sier hun om disputten med Skatteetaten.

VG stilte mandag en rekke utfyllende spørsmål til Bru, etter at NRK skrev at hun har mottatt varsel om skattekrav fra Skatteetaten i forbindelse med leiligheten hun leide av sine foreldre i Stavanger fra 2019 til juli 2021.

– Sett utenfra kan det se ut som en konstruksjon: Din far kjøpte en leilighet i Stavanger da dere flyttet ut og solgte nå, etter at dere har flyttet inn i nytt hus: En ordning skattetilpasset for dere? Påvirket din boligsituasjon og din politiske karriere din fars valg om å kjøpe leilighet?

– Nei. Foreldrene mine kjøpte leiligheten fordi de etter flere år på Østlandet skulle flytte hjem igjen til Stavanger. Leieforholdet vi hadde hos mine foreldre ble ikke gjort i stand for at vi skulle få pendlerbolig i Oslo, det ble utløst av at vi, når vi solgte i Sandnes, kjøpte en tomt i Stavanger og fikk et behov for et midlertidig sted å bo mens vi bygget hus, svarer Bru til VG.

Hun forsikret mandag og i sine svar til VG tirsdag at saken kun dreier seg om uenighet hvor mye hun skulle betale i leie hos foreldrene.

Skatteetaten har ifølge NRK lagt SSBs leiemarkedsundersøkelse til grunn, som tilsier at Bru burde ha betalt over 8.000 kroner i leie hver måned.

Bru har på sin side betalt 4300 kroner i snitt. Skatteetaten mener hun burde betalt leiemarkedspris, mens hun mener at regelverket tilsier at det holder å dekke de faste driftskostnadene til utgiftene ved boligen.

– Hvordan beregnet du og din far husleien på 4300 kroner?

– Det som defineres i Skattelovens regler innenfor nærståenderegelen. Jeg har ikke betalt ned på mine foreldres lån og renter på det. Jeg har betalt løpende kostnader som dekket fellesutgifter, fjernvarme osv. Rundt 4000 kroner var vårt anslag på det.

I PARTILEDELSEN: Bru og Erna Solberg danser på DDE-konsert.

– Mitt varsel fra Skatteetaten omhandler utelukkende hvorvidt leien jeg har betalt for leiligheten jeg har leid i Stavanger, har vært stor nok til at jeg oppfyller merkostnadsvilkåret. Det omhandler ikke hvorvidt jeg har vært i reell pendlersituasjon – altså bodd og disponert bolig ved hjemstedet – og med det har rett på pendlerbolig i forbindelse med vervene som stortingsrepresentant og statsråd, sier Bru til VG.

VGs gjennomgang av skattelistene viser at Bru etter fradrag har hatt en netto skatt på rundt 40 prosent. I 2020 bodde hun i en statsrådsleilighet på fasjonable Gimle terrasse til en verdi av rundt 480.000 kroner.

– Det tilsier at skattesmellen din er minst 184 000 kroner i 2020 alene. Høres det rimelig ut?

– Dette er et varsel om en mulig endring i skattegrunnlaget mitt for perioden de har kontrollert. Jeg har ikke lyst til å oppgi et beløp fordi Skatteetaten enda ikke har konkludert og jeg har tro på at vi skal komme til enighet.

BODDE HER: Statsrådsleilighetene ligger i disse kvartalene på Gimle Terrasse i Oslo.

Foreldrene bodde i leiligheten

Hun skriver til VG at de ikke greier å svare på hvor mye foreldrene bodde i leiligheten.

– Foreldrene mine har ikke bodd fast i leiligheten, det bekrefter min far også til NRK. Foreldrene mine har i all hovedsak vekslet mellom å bo i leiligheten i Spania og hytta deres 50 minutter utenfor Stavanger. De har, etter avtale med meg, kunnet disponere leiligheten når jeg ikke har vært der.

– NRK skriver at du bodde i leiligheten på Storhaug åtte ganger i 2020. Bodde foreldrene dine i leiligheten sammen med deg noen av disse gangene?

– Nei. Leiligheten vi leide er på 59 kvadratmeter og har ett soverom. Det er ikke plass til alle der samtidig.

– Utover det er det ikke mulig for foreldrene mine å dokumentere et eksakt antall ganger de var innom leiligheten i forbindelse med opphold i Stavanger. Det har vært i ny og ne når de har hatt behov for å være i byen, svarer Bru.

– Skatteekspert Eivind Furuseth ved BI sier at du trolig ikke oppfyller vilkårene for pendlerstatus. Hva synes du om det?

– Det er både Skatteetaten og jeg uenige men han i. Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der, at jeg uhindret har disponert leiligheten og at jeg med det har vært reell pendler. Jeg har bodd i Stavanger-regionen siden 2005, og siden jeg kom inn på Stortinget i 2013 har jeg og mannen min med unntak av litt over to og et halvt år alltid eid egen bolig der. I et helt år av leieforholdet oppholdt vi oss kontinuerlig i leiligheten.

Bru sine foreldre publiserte innlegg i sameiegruppen på Facebook i januar, februar, mars, april, juni, september, oktober og desember i 2020. Blant annet om problemer med TV- og internettsignaler, en ringeklokke som ikke virket, feil med inngangsdøren og sprinkleranlegget og ba om nytt filter til ventilasjonen.

– Hvorfor var det foreldrene dine som gjorde det, og ikke du?

– Jeg var leietager og min far som utleier og eier av leiligheten var oftest den som tok opp utfordringer med både styret og sameiet. Både på vegne av meg og mannen min, eller seg selv. Noen av Facebook-postene kom som et resultat at han var innom leiligheten og oppdaget at noe var galt, andre tilbakemeldinger ble gitt etter at jeg hadde vært i kontakt med han, sier Bru.