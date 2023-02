FARGESPILL: Lasse Vesta tok bildet av dette himmelfenomenet fra Bøler i Oslo torsdag ettermiddag.

Perlemorskyer fargelegger Oslo-himmelen

Fargerike skyer høyt på himmelen vekker bokstavelig talt oppsikt i Oslo.

- Høyst sannsynlig perlemorskyer, kommenterer statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til VG torsdag ettermiddag.

Han er litt usikker på hvor sjelden det er med denne typen skyer.

Men de kan som regel beskues på vinterstid i kalde luftlag i stratosfæren - en 20–30 kilometer lukt til værs.

– Det er veldig fine skyer da. Egentlig er det jo iskrystaller i svært tørr luft, gjerne polarluft. Jeg har ikke sett perlemorskyer på mange år, kan Fagerlid røpe.

Iskrystaller

De flotte fargene oppstår ved at solstrålene avbøyes når de går gjennom iskrystallene i skyene, en såkalt diffraksjon, i følge Store norske leksikon (SNL).

Perlemorskyene kan best sees når solen står like under horisonten.

Skyene kan like gjerne ligge der resten av døgnet, men observeres da bare som et lett, hvitt slør. Bare én skytype har mer spektakulære farger enn perlemorskyer, og det er lysende nattskyer, slik SNL vurderer de to skyfenomenene opp mot hverandre.

SETT FRA BØLER: Perlemorskyer fotografert torsdag ettermiddag fra Bøler i Oslo av Lasse Vesta.

Skrik

Forfatterne Øyvind Nordli og Svein M. Flikke fra Meteorologisk institutt står bak en studie av hva kunstneren Edvard Munch egentlig malte som bakgrunn på et av verdens mest kjente kunstverk, « Skrik».

De hevder at perlemorskyer er det mest sannsynlige fenomenet Munch malte den gangen.