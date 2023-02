Fare for flom og sørpeskred i flere fylker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred i deler av Agder, Rogaland og Vestland fylke.

Farevarslet gjelder fra søndag kveld til mandag kveld.

– Det er lokalt mye nedbør, som gjelder fra sent i kveld til i morgen. Det er ventet 40 til 50 millimeter på seks timer fra sent i kveld, og så går det over til bygevær i morgen tidlig, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Anne Solveig Andersen, til VG.







Hun sier at det kan komme til å komme en del overvann, og at folk bør være observant med tanke på kjøreforholdene - spesielt ved bekker og elveløp.

Varmegrader og vind bidrar til snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 centimeter snø.

– Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Faren for jordskred og utglidninger gjelder områder med lite snø og frost i bakken, heter det i NVEs varsel.

Flomvarsel

Det er også sendt ut gult farevarsel for flom i de nevnte fylkene.

– Vannføringen vil øke i små bekker og elver i løpet av søndag kveld og mandag morgen på grunn av mye nedbør og noe snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader, heter det i NVEs flomvarsel.

Det ventes mye nedbør søndag kveld og natt til mandag, og meteorologene advarer om ruskete forhold fjellet.

Mange er som på vinterferie om dagen må nok være ekstra påpasselige Det har nemlig også blitt sendt ut en rekke farevarsler for snøskred denne helgen.

Nedbør i øst

Tross en vindfull start på helgen, er det ventet langt bedre vær på Sør- og Østlandet søndag.

– Det er sendt ut varsel om snøfokk i Sør-Norge fra natt til mandag. På Østlandet vil det bli mer skyet og nedbør i morgen, sier meteorolog Andersen.

Hun sier at det søndag er snøbyger i Nord på grunn av mild luft, men at denne kommer til å forsvinne i natt.