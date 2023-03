OMFATTENDE BRUDD: Mannen i 40-årene må svare for en flere brudd på besøksforbudet han var ilagt mot sin ekskone.

Rekordøkning i brudd på besøksforbud: Mann tiltalt for 2100 brudd

Aldri før har så mange besøksforbud blitt ilagt – og brutt – som i fjor. Fredag må en mann møte i retten tiltalt for over 2100 brudd på fire måneder.

Mannen, som tidligere er dømt for brudd på besøksforbud besøksforbud Et forbud ilagt en person mot å kontakte eller oppholde seg i nærheten av en annen person. Besøksforbud blir brukt som et forebyggende tiltak, i saker der det er grunn til å tro at en person vil volde en annen person skade.og hensynsløs atferd mot ekskona, må fredag møte i Vestfold tingrett.

Der står han tiltalt for å ha kontaktet ekskona mer enn 2100 ganger på e-post, sms og andre kommunikasjonskanaler, selv om han var ilagt forbud mot å kontakte henne.

Det enorme omfanget av kommunikasjon førte til at mannen til slutt ble varetektsfengslet, men ikke før han hadde holdt det gående i over fire måneder.

– Det er en vanskelig sak som har gått inn på henne. Hun har måtte ta mange forholdsregler, blant annet har hun flyttet flere ganger for å komme seg unna, sier kvinnens bistandsadvokat Alexander Dunsby til VG, og legger til:

– Han oppsøker henne hele tiden og har på en måte vært på jakt etter henne.

Flere hundre «gjengangere»

Den tiltalte mannen i 40-årene er en av flere hundre «gjengangere» når det gjelder brudd på besøksforbud.

Totalt ble 6123 personer ilagt besøksforbud i fjor. Av disse er 222 politiet betegner som «gjengangere», personer som gang på gang oppsøker og kontakter den fornærmede på tross av forbudet. Disse gjengangerne er registrert med ti eller flere brudd på kontakt- og besøksforbudet.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år:

VG skrev tirsdag om sjokkrapporten fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hvor det blant annet kommer frem at 22 prosent av norske kvinner sier de har blitt voldtatt, og at én av ti kvinner har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner.

Samtidig går tallene på anmeldelser av familievold ned, det samme gjør antall domfellelser og politiets oppklaringsprosent oppklaringsprosent Oppklaringsprosent viser til hvor mange lovbrudd som får påtaleavgjørelse i løpet av et år, altså hvorvidt politiet avgjør at noen skal straffes eller om saken saken skal henleggesnår det gjelder disse sakene.

Det eneste som har økt når det gjelder familievoldssaker de siste årene, er antall frifinnelser, antall ilagte besøksforbud – og brudd på dem.

Rekordmange brudd

I 2018 ble det ilagt 9310 kontakt- og besøksforbud. I fjor var tallet 10.981, en økning på 18 prosent.

I samme periode har derimot antall brudd på besøksforbud økt med over 50 prosent, til 3260 brudd, ifølge tall fra politiet.

Info Besøksforbud i Norge Antall ilagte besøksforbud: 2018: 9310

2019: 9397

2020: 9732

2021: 10.495

2022: 10.981 Antall personer ilagt kontaktforbud:

2018: 5622

2019: 5423

2020: 5665

2021: 6037

2022: 6123 Antall brudd på besøksforbud:

2018: 2147

2019: 2314

2020: 2820

2021: 2981

2022: 3260 Vis mer

I fjor kom Riksrevisjonen med ramsalt kritikk av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Blant annet at besøksforbud burde bli brukt i langt flere saker, og at politiet ikke alltid reagerer fort og hardt nok når besøksforbud brytes.

– Manglende oppfølging og reaksjon på brudd på besøksforbud går utover den voldsutsattes sikkerhet og trygghetsfølelse, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Ville «roe henne»

For selv om mannen i 40-årene ble varetektsfengslet for brudd på besøksforbud, hindret dette ikke i ham fra å fortsette lovbruddene.

Fra fengselet skal han ifølge tiltalen ha ringt henne flere ganger.

Alle de 2100 bruddene regnes som ett sammenhengende lovbrudd.

I fengslingsmøtet forklarte mannen at han var klar over besøksforbudet og hva det innebar, men at han kontaktet ekskona fordi han ville «roe henne».

Mannen var også mistenkt for å ha utøvd vold mot ekskona. Hun skal i avhør ha forklart seg om flere episoder med fysisk vold, der mannen skal ha dyttet og slått henne. Han skal også ha kalt henne skjellsord, spyttet på henne og truet henne.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med mannens forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall.

Familievoldssak henlagt

Da mannen ble fengslet, mente retten at det var sannsynlighetsovervekt for at mannen hadde utøvet vold mot henne. Likevel ble familievoldsanmeldelsen henlagt på bevisets stilling.

Politiadvokat Lise Dalhaug ønsker ikke å kommentere saken i forkant av rettsbehandlingen.

– Familievoldssaken ble henlagt på bevisets stilling og er ikke påklaget, skriver hun i en e-post til VG.

Kvinnens bistandsadvokat sier at saken er vanskelig.

– Det er ofte vanskelig å bevise fordi den type vold ofte skjer innenfor husets fire vegger. Det er få som har sett hva som har skjedd og få som vet om det. Det er skjult, sier Dunsby.

Politiadvokat Dalhaug har lagt ned påstand om at mannen skal idømmes omvendt voldsalarm.

– Det er ikke så mange saker som får det. Men det hadde vært et viktig og godt tiltak – og gitt en større sikkerhet for min klient, mener bistandsadvokaten.

