VÅT OG KALD: Stefaren til Knut Wicklund-Hansen var forkommen da han ble funnet i Kirkeveien i Oslo.

Demente Werner (84) gikk fra pasienttaxien: − Han kom seg aldri igjen

Werner skulle fra Diakonhjemmet til helsehuset. Så hvordan endte 84-åringen våt og forfrossen på gaten, med tøffel bare på ene foten?

På fortauet langs Kirkeveien i Oslo fikk Eskil Berge Strømme og Thomas Haram Malterud øye på den gamle mannen som manglet fottøy.

– Han var kald, virket forvirret, nesten litt redd. Vi så at han ikke hadde det helt bra og spurte om vi kunne hjelpe, sier Eskil Berge Strømme til VG.

Etter en stund fikk 20-åringene navnet på kona ut av ham. De ringte henne.

– Hun sa han var savnet. Hun virket veldig bekymret, sier Strømme.

De ga mannen en sko, tok ham rundt skuldrene og fulgte ham hjem.

– Han ble glad, hun var veldig takknemlig. Vi har besteforeldre og vet det kan være litt vanskelig av og til, sier studenten fra Sunnfjord.

HJALP TIL: Thomas Haram Malterud (t.v.) og Eskil Berge Strømme tok seg av mannen.

Varslet Helsetilsynet

Helsetilsynet er varslet. Werners ektefelle ville si fra, etter at hun leste om en dement kvinne som døde etter en pasienttransport i desember.

Også Werner hadde diagnosen demens. Den 26. oktober i fjor skulle han ikke kommet hjem til henne. 84-åringen skulle et helt annet sted.

Han hadde vært innlagt på Diakonhjemmet. En taxi skulle brakt ham trygt til Lilleborg helsehus på andre kant av byen.

Dit kom han ikke. Werner gikk fire kilometer gjennom Oslo-gatene, for å komme hjem til kvinnen han hadde levd med i 40 år.

– Han ville jo være hjemme, han ville ikke være et annet sted.

Trengte trygge rammer

Det sier Knut Wicklund-Hansen til VG om sin stefar. Demenssykdommen hadde utviklet seg over tid.

– Han kunne bli sint, irritert og forvirret når han ikke skjønte hva som skjedde rundt ham. Han hadde behov for trygge, forutsigbare rammer.

Wicklund-Hansen dro til moren, den kvelden stefaren kom til rette.

– Han våknet litt og jeg kjente på ham. Han var fryktelig sliten. Han hadde vært i en forferdelig forfatning, iskald og gjennomvåt.

Stesønnen forteller at Werner hadde ytterjakke over pyjamasen da han strenet hjemover. Tøffelen han mistet, fant de lenger oppe i Kirkeveien.

Denne oktoberkvelden var temperaturen i Oslo fem grader.

Døde 19. november

Få dager etter hendelsen ble 84-åringen overført til Grefsenhjemmet, hvor familien sier han fikk den beste pleie på demensavdelingen.

– Men han fikk jo ikke være der så lenge, sier Wicklund-Hansen.

SYKEHUS: Stefaren til Knut Wicklund-Hansen hadde vært innlagt på Diakonhjemmet med lungebetennelse.

Werner sovnet inn 19. november.

– Han kom seg aldri igjen. Han ble veldig sliten av å gå gjennom byen. Kreftene var brukt opp.

– Skulle blitt fulgt

Wicklund-Hansen, hans mor og søster er opptatt av at pasienttransporten mellom Diakonhjemmet og Lilleborg ikke gikk som den skulle.

– Vi forventet at han ville bli fulgt av helsepersonell, sier stesønnen.

Familien er sikker på det ville vært enklere for ham å oppfatte hva som skjedde, om han var blitt assistert av et menneske i uniform.

– Kom det en fremmed og skulle ta ham med, ville han jo stritte imot.

Wicklund-Hansen har i ettertid fått høre at det oppsto en situasjon da taxien med stefaren hans ankom Lilleborg helsehus.

– Da hadde Werner bare begynt å gå.

VARSLET: Knut Wicklund-Hansen, hans mor og søster har meldt saken til Helsetilsynet.

Diakonhjemmet har ansvaret for at pasienttransporten er forsvarlig.

Helsepersonell rekvirerer planlagte pasientreiser over telefon eller på elektronisk skjema. Transporten skjer med lokale taxiselskaper.

Leder for Klinikk for medisin Mette Garvoll opplyser at det ble gjort en sykepleiefaglig vurdering av Werners helsetilstand ved utskrivelse.

– Vi vurderte på det aktuelle tidspunktet at det var forsvarlig å overflytte pasienten med Pasientreiser, skriver klinikklederen til VG.

Sykehuset beklager

Hun legger til at Diakonhjemmet i ettertid fikk vite at pasienten ble urolig ved ankomst helsehuset og gikk fra stedet.

– Det klarte vi ikke å forutse, og det beklager vi.

– Ble det på rekvisisjonen til Pasientreiser i dette tilfellet skrevet at pasienten skulle følges helt inn eller ikke kunne overlates til seg selv?

– Vi avtalte per telefon med helsehuset at pasienten skulle møtes ute ved ankomst, og vi varslet at pasienten var på vei, opplyser Garvoll.

Lilleborg svarer at helsehuset fikk vite at transporten var bestilt til klokken 14, men at taxien med Werner ankom mer enn fire timer senere.

– Våre ansatte har en hektisk hverdag og mange pasienter som trenger dem. De kan ikke stå utenfor og vente ved så store tidsavvik som vi ofte opplever, sier institusjonssjef på Lilleborg helsehus Eva Johannessen.

INSTITUSJON: Lilleborg helsehus i Oslo.

Avdelingsleder ved Pasientreiser OUS Egil Johannessen opplyser til VG at forsinkelsen skyldtes at Diakonhjemmet bestilte taxi til feil adresse.

Pasientreiser fikk fire rekvisisjoner for transporten av Werner.

– I de tilfellene pasienten må møtes nede, går personale ned når drosjesjåfør melder sin ankomst, forklarer sjefen på helsehuset.

Men Werner begynte å gå, da sjåføren ringte på. Helsehuspersonalet lette i området uten å finne ham.

– Vi meldte pasienten savnet til politiet, fordi sykehuset ikke ville gjøre det, opplyser Eva Johannessen på Lilleborg.

På generelt grunnlag mener hun det må foreligge en grundig helhetlig vurdering av om det er forsvarlig å sende pasient med drosje uten ledsager, med hensyn til pasientens kognitive og fysiske tilstand.

Helsetilsynet har oversendt saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dement kvinne døde

VG skrev 12. januar om en dement kvinne i 80-årene som aldri kom frem til Lilleborg helsehus, etter et opphold på Diakonhjemmet i Oslo.

Kvinnen ble dagen etter – 8. desember 2022 – funnet død i Nordmarka. Hendelsen etterforskes av politiet og granskes av Statsforvalteren.

TRAGEDIE: Tor Arild Albrigtsen fant kvinnen død på en skogsvei i Nordmarka 8. desember i fjor.

Etter dødsfallet har Diakonhjemmet, Lilleborg helsehus og Pasientreiser gjennomgått rutiner og endret prosedyrer.

– Vi har blitt oppmerksomme på at i rekvisisjonsskjemaet for Pasientreiser har det ikke vært teknisk mulig for våre ansatte å krysse av på feltet som spesifiserer at pasienten ikke må overlates til seg selv, skriver Garvoll.

Hun opplyser at sykehuset nå alltid vil bruke merknadsfelt til transportør, når pasienten ikke må overlates til seg selv.

Feilen kjent lenge

Ifølge Pasientreiser har den tekniske feilen vært kjent i mer enn ett år.

– Det er lenge siden vi sendte beskjed til alle rekvirentene om at de måtte bruke fritekstfeltet for meldinger til transportør, sier Egil Johannessen.

Pasientreiser OUS har i normalår 900.000 oppdrag i Oslo, Akershus og Glåmdalen. 700 ganger i fjor ble pasienten levert feil.

Sist en pasient døde etter å ha blitt satt av på feil sted, var i november 2014, etter en transport fra Ahus på Lørenskog utenfor Oslo.