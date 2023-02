MÅ BLI HJEMME: Seks barnehager streiker fra torsdag. Se oversikten i saken.

Barnehagestreik torsdag

Meklingen for ideelle og private barnehager i NHO førte ikke fram natt til torsdag, og det blir barnehagestreik fra torsdag morgen.

– Dette er en streik for rettferdighet, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Stridstemaet er pensjon for de ansatte i private barnehager organisert i NHO, der de krever de samme vilkårene som i kommunale og andre private barnehager.

Derfor går nå 42 ansatte fra seks ulike barnehager ut i streik.

Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger AS

Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

Ås barnehage, Stord

– Det er beklagelig at Fagforbundet velger å ta ut barnehager i streik nå. Dette rammer uskyldige og sårbare grupper, og setter familier i en vanskelig situasjon sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i Abelia.

Forhandlingsleder i Abelia, Birgit Abrahamsen, mener barnehageeierne har strukket seg langt.

Men Fagforbundet mener ikke kravene er urettferdige, og sier de i forhandlingene med NHO og hos Riksmekler har kommet med krav om en pensjon lik bransjestandarden som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en anstendig pensjon.

– Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge. Nå vil arbeidsgiver nekte oss den samme pensjonen som alle andre i barnehagesektoren har, sier Nilsen.

Hun påpeker at de private barnehageeierne får dekket sine utgifter til pensjon gjennom offentlige tilskudd.

GÅR UT I STREIK: Pål Skarsbak, avdelingsleder lov- avtaleverk i Fagforbundet, og forhandlingsleder Anne Green Nilsen, etterfulgt av tillitsvalgte i NHO-barnehagene.

Men Abrahamsen mener NHO har strukket seg langt.

– De berørte barnehagene har tilbudt innskuddspensjon med seks prosent sparesats fra arbeidsgiver som lokale løsninger. Dette vil for de fleste arbeidstakerne være en bedre pensjon enn hva Fagforbundet har krevd. Det er derfor uforståelig for oss at Fagforbundet velger konflikt, sier hun.

– Til alle foreldre og barn, beklager at dere blir rammet av denne streiken. Vi håper at konflikten blir kortvarig, avslutter Fagforbundets forhandlingsleder.