GRUER SEG: SVs Kirsti Bergstø viser til samtaler med enslige minstepensjonister, som gruer seg til jul, fordi de ikke har råd til å gi barnebarna gaver de hadde ønsket å gi dem.

SV-topp om minstepensjonister: − Gruer seg til jul

SV går på barrikadene for landets minstepensjonister. – Kampen for en mer verdig pensjon for dem, blir helt sentralt for oss i forhandlingene med regjeringen om statsbudsjettet, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun sier de vil kreve kraftig økning i pensjon til enslige minstepensjonister neste år.

SV anslår kostnaden samlet til rundt 550 millioner kroner.

– Det har vi råd til. Minstepensjonistene er en gruppe som har det veldig trangt nå, med økte priser på mat, strøm, rente og drivstoff, sier SV-nestlederen.

– De gruer seg til jul

SV har som langsiktig mål en årlig økning av pensjonen med 7500 kroner til minstepensjonister kommer ut av fattigdom, målt med EUs 60-mål, som betyr at ingen skal ha lavere inntekt enn 60 prosent av snittet i Norge.

– Det målet står ved lag, men vi må se helheten i statsbudsjettet før vi avklarer nivået. Vi vil gi størst økning til enslige minstepensjonister, sier Bergstø.

Hun sier de har fått mange vitnesbyrd om at det trengs.

– Jeg får mange henvendelser fra minstepensjonister som forteller at de må spare på varme måltid, at de aldri kan unne seg noen ting og at de sliter med å betale de månedlige kostnadene.

Hun forteller om andre samtaler.

– De gruer seg til jul, da gaver må kjøpes inn – og til barnebarnas bursdager. Det er uverdig. Slik kan vi ikke ha det i velferdssamfunnet Norge, sier Bergstø.

KOMITÉLEDER: Bergstø leder også Stortinget arbeids- og sosialkomité.

Hun sier kravet deres har flere gode rødgrønne sider ved seg.

– Dette dreier seg både likestillingskamp – enslige minstepensjonister er i stor grad kvinner – og om å løfte fra bunnen.

Hun viser til uttalelser fra politikere i Ap og Sp, som har talt varmt for å øke minstepensjonen.

Og at det er et løfte i Hurdalsplattformen.

– Uforsvarlig

Aps leder i Stortingets finanskomité, Eigil Knutsen, anklaget nylig SV for å drive en uforsvarlig økonomisk politikk.

– I dagens økonomiske situasjon, kan dette fremstå som et nytt eksempel?

– Nei, omfordeling er det åpning for og skal vi løfte fra bunnen, må minstepensjonistene prioriteres.

– Hvor viktig er denne saken for dere i de forestående forhandlingene med regjeringen om neste år statsbudsjett?

– Det er ikke bare viktig, det er helt nødvendig å gjøre noe med minstepensjonen for å få ned forskjellene. Regjeringen selv har forpliktet seg til å heve minstepensjonen og nå som de skal lage sitt første egne statsbudsjett, forventer jeg at de leverer på det.

– Er ikke det veldig urealistisk når signalene er at regjeringen er nødt til å stramme inn pengebruken kraftig?

– Dette budsjettet skal brukes til omfordeling. Det har både Ap og Sp signalisert. 33-milliarder skatteøkningene som de nå har foreslått, kan brukes for å få til en slik ønsket omfordeling, og da mener jeg at minstepensjonistene må få økt inntekt.

OPTIMIST: Kirsti Bergstø sier hun har god tro på å lykkes i forhandlingene med regjeringen, på vegne av minstepensjonistene. Hennes parti skal først forhandle med regjeringen. Blir de enige, har de tre partiene flertall.

Brøt med regjeringen

Hun sier det ikke bør overraske noen at de prioriterer minstepensjonistene:

Det var kampen om økt pensjon til minstepensjonistene, som var den første saken SV valgte å bryte samarbeidet med regjeringen om, i en viktig sak.

Det skjedde i mars i år, da SV kjempet og tapte kampen for at minstepensjonistene skulle få 7500 kroner i økning, i forbindelse med forhandlingene om endringer i folketrygdloven.

– Dårlig selskap

Hun ber regjeringen velge riktig denne gangen.

– I vår valgte regjeringen å gå til Høyre for å få flertall. Høyre er dårlig selskap i fordelingspolitikken. Derfor må regjeringen heller samarbeide med oss for å få et mer rettferdig pensjonssystem, sier hun.

En enslig minstepensjonist får 209 500 kroner i pensjon.

En minstepensjonist som er gift med noen som ikke er minstepensjonist får 194 000 kroner.

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier de vil forholde seg til SVs krav og ønsker når forhandlingene om statsbudsjettet starter på Stortinget senere i høst.

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett torsdag.