Bredt krav fra Stortinget: Sårede soldater må få gratis behandling

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget vil pålegge regjeringen å dekke alle utgifter til behandling av sårede ukrainske soldater i Norge. Nå er det opp til SV å avgjøre om forslaget blir vedtatt onsdag ettermiddag.

Venstre-leder Guri Melby har fremmet et hasteforslag om dette før Stortingets trontaledebatt fortsetter i dag. I forslaget blir regjeringen bedt om å sørge for at skadde ukrainske soldater ikke betaler egenandel for medisinsk behandling og oppfølging i Norge.

– Regjeringen har nektet å tilby gratis behandling for sårede ukrainske soldater i Norge, som fører til at flere av de som kjemper for sin frihet i Ukraina må behandles i andre land, skriver Melby i en e-post til VG.

Høyre vil også stemme for dette forslaget, opplyser pressesjef Cato Husabø Fossen i en tekstmelding til VG.

Det samme sier Fremskrittspartiet, KrF, Rødt og MDG.

SV opplyser at de ennå ikke har tatt stilling til dette og andre forslag som skal voteres over når debatten er over onsdag. Der er derfor åpent om et flertall på Stortinget stiller seg bak.

VG meldte i forrige uke at regjeringen ikke ville etterkomme Ukrainas krav om å tilby gratis behandling for sårede ukrainske soldater i Norge.

TRENGER HJELP: Sårede soldater Shchurove som får umiddelbar hjelp. Bildet er tatt den 25. september

Krav fra Ukraina

Norge har sagt ja til å hente opptil 550 sårede ukrainske sivile og soldater til sykehusbehandling i Norge.

Ukraina stilte den 5. juli som krav at behandling for ukrainske soldatene skulle være gratis, bekreftet statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet i en e-post til VG forrige uke.

Hun sa at regjeringen vurderte Ukrainas krav, men at de ikke fant det «nødvendig å innføre en slik særordning».

Det betyr at soldatene selv må betale vanlige egenandeler, hvis de trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behandlingen på sykehus er gratis.

Frikortgrensen i Norge er i 2022 på 2921 kroner.

UDI opplyste forrige uke at en skadd soldat med opphold i Norge kan få så lite som 68 kroner dagen som må dekke klær, mat og medisinske utgifter.

Regjeringen opplyste forrige uke at 84 pasienter var ankommet Norge, men de nekter å oppgi hvor mange av disse som er soldater av personvern og sikkerhetsgrunner. Det er derfor ikke klart hvor mye denne ordningen vil koste.

– Det virker som regjeringen lener seg for mye bak unødvendig byråkrati som hindrer at vi klarer å bistå Ukraina med den hjelpen de trenger for sine sårede soldater. Ukrainerne betaler en høy pris under krigen, men for Norge vil gratis behandling av sårede soldater være en lav pris å betale for å hjelpe et europeisk land i krig, skriver Melby.

Info Dagpenger for flyktninger Sårede ukrainske soldater blir plassert i kommuner etter sykehusbehandling. Alle som bor på mottak får utbetalt penger, som blant annet skal gå til mat, klær og helseutgifter. For enslige voksne beboere i akuttinnkvarteringer uten kantine (selvhushold) er den månedlige satsen kr 2044, skriver UDI i en e-post til VG. Det tilsvarer 68 kroner dagen. Enslig voksne personer som bor i ordinære mottak uten kantine får kr 2 668. Det tilsvarer 88 kroner dagen. For enslige voksne beboere i akuttinnkvarteringer med kantine, er den månedlige satsen kr. 447. Det kommer egne tillegg for blant annet barn. Vis mer

– Vi har råd

KrF-leder Olaug Bollestad har lagt inn et forslag hvor Stortinget «ber regjeringen sikre ukrainske soldater gratis helsehjelp i Norge», men støtter opp om Venstres forslag.

– Norge må gi sårede soldater helsehjelp og bidra med både militær og humanitær støtte til Ukraina. Det har vi råd til og er moralsk forpliktet til, sier Bollestad til VG.

Bollestad mener at regjeringen mangler koordinering og mener det går utover de sårede soldatene.

Hun får støtte av Rødt:

– Det er snakk om soldater som allerede har betalt med sitt eget blod for å forsvare landet sitt. Da kan ikke Norge sende dem inkassovarsel for en egenandel på fysioterapi. Denne praksisen må få en slutt, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en tekstmelding til VG.

Press mot regjeringen

Partiene som stemmer for har 58 representanter bak seg. Det magiske tallet for flertall er 85, men ingen partier har sagt at de stemmer mot ennå.

VG har onsdag morgen kontaktet SV, Frp og Ap for en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

Senterpartiet opplyser til VG at de kommer tilbake med et svar senere i dag.