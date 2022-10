BLÅTT OG VÅTT: Regn med regn både her og der på fredag.

Fare for flom på Vestlandet, ruskevær også andre steder

Det blir søkkande vått på Vestlandet, her kan det komme mellom 60 og 90 millimeter nedbør neste døgn. Men også resten av Sør-Norge får høstvær.

Publisert: Nå nettopp

Varsom.no oppgraderte fredag varslingsnivået fra gult til oransje for deler av Vestlandet og advarte om at det kan bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

– Det er ikke ofte vi varsler både flom, jordskred og flomskred på oransje nivå for et så stort område. Vi snakker et helt fylke pluss kommuner i Møre og Romsdal og Rogaland, sier Aart Verhage, regionsjef i NVE, til VG.







– Dette er veldig nedbørsstyrt, legger han til. Det har dessuten allerede regnet i flere dager, dermed er det mye metning i bakken. Og mer skal det bli, hvis værvarslingen fra Meteorologisk institutt slår til.

– Det ventes lokalt komme 60 til 90 mm nedbør på 24 timer, sier vakthavende meteorolog, Susana Reuder, på telefon fra Bergen. Hun forteller at et stort lavtrykk har passert Vestlandet allerede, men det er mer på gang.

– I bakkant av lavtrykket ligger det et ganske stort område med bygeaktivet. Bygene kommer fra vest-sørvest, sier Reuder og legger til at det er fare for torden.

Blåse skal det også.

– Det ventes sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder på kyst og i fjellstrøk fredag. Omkring Stad kan det gå opp i liten storm, sier meteorologen.

ORANSJE: Varslingsnivået er oppgradert fra gult til oransje. Været kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder samt stengte veier og bruer.

På Vestlandet er det altså ikke bare varsel om jordskred, som kan gå hvor som helst i en brått skråning, men også flomskred som opptrer i bekkeløp som plutselig fylles opp av vannmasser og kan dra med seg både jord, stein og trær.

– Vi ber folk holde seg unna bratte bekker og bratt terreng, og ikke oppsøke potensielt farlige områder, sier Verhage i NVE.

Ruskete østafjells

Det blir byger også andre steder i Sør-Norge, men det kan ikke sammenlignes med rotbløyta som vestlendingene har i vente.

– Fra i kveld og til fredag kveld ventes mellom 20 og 40 mm i vestlige områder av Agder. Indre strøk i fjellet kan få opp til 45 mm, men østlige deler av Agder får veldig lite nedbør, sier vakthavende meteorolog Reuder.

Natt til lørdag begynner nedbøren å avta. Oslofolk trenger knapt å slå opp paraplyen fredag, for her ventes det bare fem mm. Men østafjells kan det komme noen kraftige byger og her kan det også være uttrykk for torden.

Men det vil blåse ganske friskt.

– Det ventes stiv til sterk kuliing på kysten av Agder og langs kysten i Viken. Innerst i Oslofjorden, rundt Oslo, kan det komme opp i frisk bris i perioder i løpet av fredagen, sier Reuder.

Lørdag, derimot, vil Oslo få ganske fint vær med perioder av sol.

– Det er skikkelig høst. På søndag ventes et nytt lavtrykk. Søndag formiddag kommer det til Vestlandet for etterhvert på mandag å bevege seg østafjells, sier Susana Reuder.

Lave strømpriser

Men ikke så galt at det ikke er godt for noe. Vann og vind gir som kjent lavere strømpriser.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 20,4 øre per kWh, melder NTB basert på foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Det er 4,7 øre høyere enn på torsdag og 69,3 øre lavere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørvest-Norge på 29,03 øre per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 28,5 øre og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 8,09 øre, skriver NTB.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 2 og 3 på natten i Nord- og Midt-Norge, da på 1,001 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 0,1 øre.