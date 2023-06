Politimannens forsvarer viste frem kniv og batong i retten

KONGSBERG (VG): Forsvarer Jon Christian Elden ba også meddommerne glemme alt de har lest om saken tidligere.

Kortversjonen En politimann i Kongsberg står for retten, tiltalt for vold mot to unge menn i oktober. Rettssaken starter onsdag og varer i tre dager.

Han anklages for å ha gått løs på mennene med knyttneve og batong.

Spesialenheten for politisaker slår fast at han slo en av mennene, Kevin Simensen, minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder.

Politimannen er nå tatt ut av tjeneste i påvente av rettssaken.

Bevis som blir lagt frem er overvåkningsvideoen av hendelsen, samt mobilvideoer, selv om en av disse ble slettet av en annen politimann på stedet.

Spesialenheten mener politimannen opptrådte i strid med forventet politiatferd.

Politimannen har forklart at han følte han var i nødverge. Vis mer

Politimannen er tiltalt for vold etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på Kongsberg.

Mannen nekter straffskyld.

Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisakerSpesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005, og har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbar handling i tjenesten. , som har tatt ut tiltalen, har slått fast at politimannen slo Kevin Simensen (26) minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder.

Dette skal retten svare på

Rettssaken mot ham skal foregå i Kongsberg og startet onsdag. Det er satt av tre dager til saken.

Det første spørsmålet retten må svare på er om voldsbruken og maktutøvelsen var lovlig eller ulovlig lovlig eller ulovligPolitiet har maktmonopol i Norge som betyr at de kan bruke vold som maktmiddel dersom det er nødvendig. . Med andre ord, om det var nødvendig å bruke så mye makt som politimannen gjorde for å løse oppdraget.

Det andre spørsmålet er om handlingene skal straffes.

Tidligere i mai ble det klart at politimannen er tatt helt ut av tjeneste i påvente på behandlingen av saken.

I RETTEN: John Christian Elden representerer politimannen.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, har tidligere sagt at politimannen ser frem til å gi sin versjon.

Trakk frem kniv og batong i retten

I dag kom forsvareren med en klar oppfordring til meddommerne og ba de glemme det de har hørt eller lest om saken i mediene tidligere.

– Stryk det, sa Elden i retten onsdag.

Han presiserte at den massive mediedekningen av saken i forkant av rettssaken er utfordrende for rettssaken.

– Det dere har sett på forhånd, det dere har lest på forhånd, det gjelder ikke, fortsatte han.

Deretter trakk han frem en kniv og en batong som ble funnet på den fornærmede Kevin Simensen da han ble bragt inn til arresten natt til 30. oktober i fjor.

Simensen har tidligere fortalt til VG at han ikke var klar over at han hadde kniven og batongen i jakkelommen den kvelden.

Hovedbeviset

Et svært sentralt bevis i rettssaken er overvåkningsvideoen av hendelsen fra bensinstasjonen de ungene mennene og politiet befant seg på.

Det finnes også flere mobilvideoer av hendelsen, men én av disse ble slettet av en annen politimann på stedet.

Politimannen som slettet videoen fikk en bot på 12.000 kroner, og Spesialenheten mente slettingen var et grovt brudd på tjenesteplikten.

Politikollegaene ble overrasket

Spesialenheten mener politimannen som nå er tiltalt for volden opptrådte «klart i strid» med forventet politiatferd, ifølge VGs opplysninger.

«Dette underbygges av forklaringene til de øvrige tjenestepersonene på stedet, som alle har gitt uttrykk for at de ikke var forberedt på og stilte seg uforstående til [politimannens] plutselige eskalering og maktutøvelse», står det i Spesialenhetens påtegningsark.

Det var flere politibetjenter på stedet da volden pågikk.

BLE FILMET: En video på Dagbladet TV fra overvåkningskameraene på bensinstasjonen viser hendelsen politimannen nå er tiltalt for.

Dokumentet beskriver at politimannen og hans kolleger hadde ulike oppfatninger av situasjonen før den eskalerte:

Politimannen selv mente det eneste alternativet han hadde var å legge Simensen i bakken.

Ingen av patruljekollegaene oppfattet situasjonen som truende før politimannen la Simensen i bakken. Alle har gitt uttrykk for at de ikke var forberedt politimannens plutselige eskalering og maktutøvelse.

«Kjempeuheldig»

En av betjentene på stedet har beskrevet at den nå tiltalte politimannen «hoppet over et par ledd i maktpyramiden» under pågripelsen av Simensen og at de havnet i en «kjempeuheldig situasjon».

Info Maktpyramiden Når politiet snakker om maktbruk, bruker de ofte maktpyramiden som utgangspunkt. Denne består av ulike trinn som rangerer maktmidler politiet skal beherske, fra mindre til mer inngripende. Nederst finner man for eksempel verbale komunikkasjonstekninger, så pålegg og advarsler, deretter pågripelser, så pepperspray, deretter teleskopbatong. Slag og spark kommer nest øverst, under skytevåpen. Kilder: «Politiets bruk av fysisk makt» (2010) og «Politiets bruk av maktmidler» (2022). Vis mer

Politibetjenten forklarte at det «heller ikke er vanlig å gå rett på slag og spark selv om de bryter folk i bakken».

«Han var overhodet ikke forberedt på det som skjedde. Hendelsen skjedde plutselig der og da, og det ble derfor ikke langt noen plan», står det i påtegningen.

«Følte han var i nødverge»

Politimannen selv «har forklart at han er kjent med at slag med batong mot hodet kan være veldig farlig og kan føre til kraniebrudd og skader som følger med dette», ifølge påtegningen til Spesialenheten. påtegningen til Spesialenheten. Saksdokument

«Grunnen til at han slo mot hodet, var at slagene mot lår og overarm ikke hadde virkning og at han var livredd for kraften fra Simensen».

«Da Simensen hadde hatt mange muligheter til å gi seg og likevel gikk mot ham og fortsatte å kjempe imot, tenkte han det var åpenbart at Simensen ville ta ham og skade ham. Han følte at han var i nødverge og måtte få nedkjempet Simensen på noe vis».

