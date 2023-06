Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) møter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å drøfte tørkesituasjonen

Sandra Borch om jordbærprisalarmen: − En del av markedet

At norske jordbær kan komme til å koste opp mot 80 kroner kurven, er et resultat av at all mat blir dyrere - både ute og hjemme, sier landbruksministeren.

Tirsdag skrev VG om jordbærbonden Eilev Mellerud, som spår rekorddyre jordbær i år:

Tidligere har han hatt 90 utenlandske sesongarbeidere på gården sin i sommermånedene. Men på grunn av den svake krona, lønner det seg ikke like mye for utlendinger å plukke norske bær. Da fyker prisene i været.

– Jeg tror vi får se kurver med norske jordbær opp mot 80 kroner, spår Mellerud.

Tirsdag møtte Sandra Borch pressen etter et møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om tørkesituasjonen i Sør-Norge.

– Hva tenker du om de spådde jordbærprisene?

– I dag ser vi dessverre en generell prisøkning på en rekke matvarer. Dette ser vi også i våre naboland. Det er en del av markedet, og så er det viktig at vi har fokus på at de som produserer jordbær får mer igjen av det som produseres.

– Det at prisen på matvarer øker er et resultat av både prisen på arbeidskraft og den norske kronen. Det er dessverre en naturlig del av det som skjer i verden, fortsetter hun.

– Demper prisveksten

Bonden Mellerud forteller at lønnskostnadene hans har gått opp med 30 prosent per kilo jordbær.

– Dette skjer i hele Europa, ikke bare i Norge. Det gjør at prisen øker, sier Borch.

Borch legger til at situasjonen rundt arbeidskraft og tilgangen på arbeidskraft er uoversiktlig.

– Forbrukeren merker prisen først. Vi har i år gjennom jordbruksoppgjøret bidratt til å dempe prisveksten i Norge kontra andre land. Vi prioriterer frukt- og grøntnæringen, sier Borch.

Egil Chr. Hoen, nestleder i Norges Bondelag, tror også vi vil se dyrere jordbærkurver i sommer. Han sier at kronekursen vil føre til en vesentlig kostnadsøkning denne sesongen.

