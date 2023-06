SIKRET BEVIS: Her bærer sivilkledd politi ut en eske fra en av boligene de ransaket i Innlandet i mars.

Overgrepssak i Innlandet: Henlagt

I mars pågrep politiet fem personer og siktet dem i en overgrepssak. Tre måneder senere er saken henlagt for alle.

Tidlig om morgenen 8. mars i år ble fem personer pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn i forbindelse med etterforskningen av en sedelighetssak.

Nå er saken henlagt for alle, på bevisets stilling.

Det bekrefter politiadvokat Anne Brustad i Innlandet politidistrikt til VG.

– Jeg er kritisk til hvordan politiet har opptrådt i denne saken. De burde ha vurdert dette mer på forhånd, før de gikk til pågripelse av min klient, sier advokat John Arild Aasen til VG.

Han er forsvarer for en mann som har vært siktet i saken.

– Man kan forvente et solid erstatningskrav. Han er en eldre mann som satt to uker i varetekt og som har hatt det vanskelig. Det har vært en vanskelig periode etterpå også. Han bor i et lite lokalmiljø der det er krevende med slike anklager. Han har ventet på denne avgjørelsen, sier Aasen.

Advokatene Per Morten Borg og Jostein Løken forsvarer to av de andre som har vært siktet i saken.

– Min klient har hele tiden ment at det ikke har vært noe grunnlag for siktelsen mot ham og stilt seg uforstående til den. Han har ventet på henleggelsen, så det kommer ikke som noen overraskelse, sier forsvareren til en mann som har vært siktet i saken, advokat Per Martin Borg, til VG.

– Min klient har hele tiden sagt at anklagen er fullstendig usann og at dette har vært rent oppspinn. Det har likevel vært ekstremt tøft og det er en stor lettelse at saken er henlagt, sier forsvarer Jostein Løken til VG.

Løken forteller også at han fra første stund har vært tydelig med klienten om at saken kom til å bli henlagt.

– Fordi bevissituasjonen var så tynn, sier Løken.

