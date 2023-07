UBEGRUNNET BEHANDLING: Noen av sakene dreier seg om tenner som har blitt trukket uten at det var nødvendig.

Rekordøkning i erstatningskrav etter tannlegebesøk

Aldri før har så mange krevd erstatning etter tannlegebesøket.

Kortversjonen Drøye 450 pasienter krever erstatning etter behandling hos tannlege.

De misfornøyde pasientene peker på ufullstendige rotfyllinger, dårlig tilpasning av kroner eller broer samt manglende oppfølging over tid.

Det har kommet over 4000 erstatningskrav for svikt i helsetjenesten i første halvdel av året.

Flesteparten av krav er fra pasienter med muskel- og skjelettskader, bivirkninger etter vaksinasjon, kreft og psykisk helse.

Det er også en økning i søknader om erstatning for bivirkninger etter coronavaksinasjon, med 432 søknader så langt i år, hovedsakelig fra kvinner som rapporterer menstruasjonsproblemer. Vis mer

Drøye 450 pasienter krever erstatning etter å ha fått behandling hos tannlege, en økning som tilsvarer 40 prosent første halvår i år.

Det er ufullstendige rotfyllinger, dårlig krone- eller brotilpasning eller mangelfull oppfølging over flere år som er årsaken til at pasientene krever betalt.

Ifølge Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er det også søknader som gjelder at tannlegen for eksempel har trukket tenner uten at det var nødvendig.

– Det er for tidlig å si om den kraftige økningen skyldes tilfeldige svingninger eller noe annet, sier avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård.

Etterslep fra pandemien

Første halvår i år har flere enn 4000 personer søkt om erstatning for svikt i helsetjenesten.

STOR ØKNING: Direktør i Norsk Pasientskadeerstatning, Kristin Cordt-Hansen, sier at det er en stor økning i pasienter som krever erstatning.

Foruten erstatningskravene som gjelder tannlegebesøk, gjelder de fleste kravene pasienter som har fått skader i muskel og skjelett, bivirkninger etter vaksine, kreft og innen psykiatri.

– Vi har sett en utvikling over en del år at flere søker og får erstatning. Det viser at ordningen er viktig og fungerer, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i NPE.

Oversikt over antall erstatningssaker som har kommet inn, fordelt på medisinsk område:

Medisinsk område 1. halvår 2022 1. halvår 2023 Prognose Endring Ortopedi 788 826 859 9% Immunologi 397 449 467 18% Odontologi 322 432 449 40% Svulster og kreftsykdom 334 383 398 19% Psykiatri 333 345 359 8% Fødselshjelp og kvinnesykdommer 139 184 191 38% Gastroenterologisk kirurgi 130 162 168 30% Nevrologi 113 105 109 -3% Hjertesykdommer 106 100 104 -2% Annet 843 876 911 8% Totalt 3505 3862 4016 15%

Den største økningen i vår er likevel fra pasienter i tannhelsetjenesten.

En av de mulige årsakene til rekordsøknadene, kan være et etterslep fra pandemien. Tannlegekontorene landet rundt måtte i perioder holde stengt - og var kun åpne for pasienter som trengte akutt tannbehandling.

– Også etter nedstengingen har mange pasienter utsatt og kansellert tannlegebesøket. Erfaringer fra flere land tyder på at dette, kombinert med småspising og mer usunn kost på hjemmekontor, kan ha ført til at flere har fått større behandlingsbehov, sier presidenten i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem.

Over halvparten får medhold

Flertallet av søknadene som har kommet i år, er ikke ferdig behandlet. Men av dem som har blitt behandlet så langt i år når det gjelder tannlegebesøk, har over halvparten fått ja til erstatning. 155 har fått medhold, mens 139 har fått avslag.

Denne andelen er langt høyere enn erstatningssaker generelt, hvor hele to av tre får avslag.

Info Et eksempel på medhold og avslag Medhold: En kvinne gikk til samme tannlege gjennom mange år. Da hun byttet tannlege, ble det avdekket et stort behov for mer behandling av tennene. Det var mye karies, store lappede fyllinger og mye overheng. Det ble avdekket svikt ved diagnostisering av karies på mange tenner og utført behandling, flere ufullstendige rotfyllinger og mange dårlig tilpassede fyllinger. Kvinnen fikk medhold i søknaden sin, fordi det var svikt i helsehjelp. Avslag: En mann fikk komposittfyllinger i fire tenner i overkjeven. Det ble gitt informasjon om at fyllingene var store og at det var fare for tannrotbetennelse i fremtiden. En måned senere ble det betennelse i to av tennene. Den ene ble rotfylt og den andre observert. Mannen fikk avslag på sin søknad om erstatning, fordi det ikke var svikt i tannbehandlingen. Kilde: Norsk Pasientskadeerstatning Vis mer

– De fleste avslag skyldes at pasienten har fått riktig behandling, selv om de ikke opplever det. De har kanskje opplevd komplikasjoner ved behandlingen som ikke kan unngås, eller at skaden eller plagene skyldes sykdommen i seg selv, sier direktør Cordt-Hansen til VG.

Man må også ha hatt et økonomisk tap på minst 10.000 kroner for å ha krav på erstatning. Unntaket her er vaksinesaker.

Det er også blitt utbetalt langt flere millioner i erstatning for tannbehandling så langt i år, 14 millioner mot fjorårets ni millioner.

Fremdeles økning i vaksinesaker

VG skrev i vinter at det var en rekordøkning i personer som krevde erstatning for bivirkninger etter vaksiner. I fjor søkte totalt 693 personer om slik erstatning, en økning på 133 prosent.

En stor andel av disse var fra kvinner som opplevde mensforstyrrelser etter å ha tatt coronavaksinen.

Info Erstatningssaker første halvår 2023 Mottatte saker: 4000 (økning på 15 prosent)

Utbetalte beløp: 771 millioner (økning på 31 prosent)

Antall saker behandlet: økning på 18 prosent

Medhold: 28 prosent (nedgang fra 29 prosent)

Saksbehandlingstid avslag: Ned fra 196 til 190 dager i gjennomsnitt

Saksbehandlingstid medhold og utbetaling: Ned fra 420 til 367 dager i gjennomsnitt Vis mer

Totalt har 432 personer søkt om vaksineerstatning så langt i år - majoriteten kommer fra kvinner.

De fleste kvinnene har opplevd at mensen gjør mer vondt, at blødningene er sterkere, varer lengre og kommer med kortere intervaller. Enkelte kvinner skal ha meldt om blødninger som varte i månedsvis.

– Pandemien preger fortsatt oversikten over hva folk søker erstatning for. Det har vært en økning på 14 prosent i tallet på krav for bivirkninger av koronavaksinen. Den vanligste bivirkningen er fremdeles menstruasjonsforstyrrelser, ifølge direktøren.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post