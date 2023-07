DREPT: En man er varetektsfengslet og siktet for drapet på to menn i 60- og 70-årene.

Politiet: Mener dobbeltdrapene skjedde med kniv

Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker og politiet har beslaglagt en kniv.

Politiet har beslaglagt en kniv og mener at drapene skjedde med bruk av denne.

Den siktede har erkjent de faktiske forhold i saken, men har ikke tatt stilling til straffskyld ennå.

Det er et tidligere forhold mellom den siktede og de drepte, men naturen av forholdet vil være et sentralt tema i den videre etterforskningen.

Den siktede er tidligere dømt for et annet dobbeltdrap der han drepte et eldre ektepar med en kniv under et innbruddsforsøk.

Forsvareren hans mener den tidligere dommen har ingen relevans til denne saken. Vis mer

Mannen som er siktet for dobbeltdrapene på to menn på Sandaker i Oslo fredag kveld, har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld.

Politiet kunne søndag ettermiddag fortelle til VG at det er gjort beslag av en kniv.

–Er det mistanke om at kniv er drapsvåpenet?

–Vi mener at drapene er skjedd ved bruk av kniv, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim ved Oslo politidistrikt.

Var en relasjon

Det er gjennomført avhør av mannen og han har erkjent de faktiske forholdene i saken.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker med restriksjoner.

Det er tidligere kjent at det er en relasjon mellom siktede og de drepte.

– Hvilken type relasjon vil være et sentralt tema videre, sier politiadvokaten.

KNYTTER SEG TIL DRAPENE: Mannen har i avhør knyttet seg til drapene som ble begått natt til lørdag i en blokk i Oslo.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med siktedes forsvarer søndag.

– Han har vært i et kort avhør hos politiet og erkjent de faktiske forholdene. Han har ikke fått spørsmål om straffskyld ennå. Han er veldig preget av situasjonen og lei seg for det som har skjedd, sier Kaja de Vibe Malling til VG lørdag ettermiddag.

Tidligere dømt for dobbeltdrap

Mannen som nå er siktet for å ha drept de to mennene, er også tidligere dømt for dobbeltdrap.

Tidligere har han blitt dømt for å ha drept et eldre ektepar med kniv da han forsøkte å gjøre innbrudd i boligen deres.

I Borgarting lagmannsrett fikk han 21 års fengsel for drapene, en rekke tyverier og besittelse av narkotika. TV 2 omtalte dommen først.

– Det har gått så lang tid at jeg mener at det ikke har noen relevans for denne saken, sier forsvarer Malling til kanalen.

I dommen som VG har sett, fremkommer det at mannen allerede da hadde vært straffedømt en rekke ganger.