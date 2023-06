UT - MEN IKKE INN? Rita Ottervik har styrt Trondheim i 20 år, men tar ikke gjenvalg. Emil Raaen håper å bli Aps neste ordfører i byen.

Ny VG-måling: Ap lever farlig i Trondheim

Etter 20 år med total rødgrønn dominans, kan makt i Trønderhovedstaden være innen rekkevidde for Erna Solbergs Høyre.

Men fortsatt er det et knapt rødgrønt flertall, viser VGs ferske partibarometer for Trondheim, utført av Respons Analyse.

Høyre bryter den magiske 30-prosent grensen i denne målingen og lander på 31,4 prosent oppslutning - opp fra 20,6 prosent for fire år siden.

Slår målingen til i september, kan Høyre gjøre sitt beste valg i Trondheim siden Marvin Wiseth dominerte politikken i byen på 90-tallet.

Her ser du tallene for Trondheim - sammenlignet med kommunevalget i 2019:

– Det er et fantastisk tall, og viser at mange i Trondheim ønsker en ny retning, sier Kent Ranum, Høyres ordførerkandidat i den trønderske hovedstaden.

Ap har støtte fra 21,5 prosent av velgerne, en tilbakegang fra 25 prosent i 2019. En regnbue av partier - SV, Rødt, MDG og Sp - kan sikre ordførerkjedet for Emil Raaen (Ap) .

Men Kent Ranum leser bildet slik foran høstens kommunevalg i Trondheim:

– Både Sp og MDG kan hver for seg vippe flertallet i Trondheim, avhengig av hvilken blokk de ønsker å samarbeide med. Men akkurat nå kjemper jo alle partier for egner stemmer, og målingen viser bare hvor jevnt det er og hvor spennende valget blir, sier Ranum.

Info Mandater (sammenlignet med 2019-valget) Høyre: 21 (+7) Ap: 14 (-3) SV: 8 (-) Rødt: 5 (-) Frp: 5 (+1) Venstre: 5 (+2) MDG: 4 (-3) Sp: 4 (-1) KrF: 1 (-) Pensjonistpartiet 0 (-3) INP 0 (-) Trondheims bystyre har 67 representanter. Vis mer

En tidligere måling i NRK i juni ga Pensjonistpartiet og nykommerne Industri- og Næringspartiet (INP) vippeposisjon vippeposisjon Når et parti har det antall mandater som kan avgjøre om flertallet går til den ene aller andre siden, kalles det å «sitte på vippen». i bystyret, er begge disse partiene helt ute av bystyret i VGs måling.

– Arbeiderpartiet kan beholde makten, hvis man får med seg «alt på venstresiden» - det vil si SV, Rødt, MDG og Senterpartiet. Men skifter for eksempel Senterpartiet eller MDG side og gir sin støtte til andre enn en Ap-ordfører, kan det bli et maktskifte også i Trondheim, bekrefter Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som er ansvarlig for målingen.

Høy usikkerhet

Han sier at de samme tendensene gjør seg gjeldende i storbyene, som i de nasjonale målingene:

– Arbeiderpartiet sliter med store velgeroverganger til Høyre, og lave lojalitetstall blant egne velgere fra stortingsvalget 2021. Blant Ap-velgerne er et høy usikkerhet både i Bergen og Trondheim.

Olaussen sier at det er avgjørende om partiet greier å mobilisere noen av de usikre frem mot valgdagen i september.

– Høyre på sin side tiltrekker seg velgere fra omtrent samtlige partier. I tillegg har partiet høye lojalitetstall fra egne velgere i 2021. Dette fører til at Høyre blir det klart største partiet i storbyene med godt over 30 prosents oppslutning, sier han.