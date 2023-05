STENGT: Problemene fortsetter for Follobanen.

Follobanen stengt på grunn av strømproblemer

Strømproblemer gjør at Follobanen er stengt. Bane Nor varsler en ny oppdatering fredag.

Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski er stengt.

– Etter hendelsen i tunnelen mandag, har vi besluttet å kontrollere anlegget i forhold til risiko for flere nedrivninger, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Mandag ble et tog stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet vann ned i kjøreledningsanlegget.

– Vi ønsker ikke at slike hendelser forekommer igjen, sier pressevakten.

På sine nettsider varsler Bane Nor oppdatering fredag 26. mai klokken 12.

Kontrolleres

Nordli sier det er lange tunnelløp som skal kontrolleres, og at det er vanskelig å fastslå noe konkret tidspunkt for ferdigstillelse ennå.

– Den gamle Østfoldbanen er fremdeles i drift, og det vil bli henvist til avganger på denne banen. Det vil nok bli en del fulle tog i rushtiden, men folk vil komme seg fram, om ikke like fort, sier Nordli.

Follobanen går mellom Oslo og Ski og åpnet 11. desember 2022. Samme dag oppsto en signalfeil, og toget måtte kjøre med redusert hastighet.

Beklagde

Det har vært en rekke problemer med Follobanen, og åpningen har blitt utsatt flere ganger.

I januar beklagde konsernsjefen for alle forsinkelsene.

– Først vil jeg si at vi beklager for at vi er nødt til å utsette åpningen. Vi har valgt å følge et av rådene som sto i Jernbanedirektoratets anbefaling, der de var veldig tydelige på at vi måtte være veldig sikre på gjenåpningen, sa konsernsjef Gorm Frimannslund.

Først 5. mars åpnet banen.

Gratis massasje

11. desember i fjor var første forsøk på åpning av Follobanen. På 07.24-avgangen denne desembermorgenen smilte passasjerene fra øre til øre. Norske flagg vaiet på Ski stasjon og i togvognen.

Men gleden ble kortvarig.

Bare én uke senere, 19. desember, måtte prosjektet til 36,8 milliarder kroner stenge.

Årsaken var dramatiske branner – både i tunnelen og i et koblingshus på Ski stasjon.

Nye forsinkelser og økt reisetid satte sinnene i kok hos allerede utålmodige pendlere. Medietrykket mot Bane NOR ble så stort at kommunikasjonsrådgiverne der fikk tilbud om gratis massasje.

Problemene fortsatte i januar. Igjen begynte det å brenne på Ski stasjon. Igjen ble åpningen av det 13 år gamle prosjektet utsatt.

Etter intense uker med å rette feil og mangler, 600 testturer, suste toget udramatisk gjennom Ekebergsåsen, i den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen mot Ski og Østfold, søndag morgen 5. mars.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post