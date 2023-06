RENOVERT: Totalrenoverte Hotel Victoria i Stavanger melder om økt pågang fra innen- og utenlandske sommerturister.

Supersvak krone kan gi hotellboom: − God følelse i magen

En norsk krone i knestående kan gi dobbel effekt for turistnæringen. Ikke bare kommer utlendingene, mange nordmenn «skremmes» til å holde seg innaskjærs.

Kortversjonen Norsk turistnæring forventer økt etterspørsel fra både innenlandske og utenlandske turister denne sommeren på grunn av en svak norsk krone.

En av fire reiselivsbedrifter venter flere utenlandske gjester sammenlignet med samme periode i fjor.

Pandemien har gjort at nordmenn i større grad ferierer i eget land.

Økt etterspørsel merkes også i Stavanger, med booking fra blant annet amerikanske, britiske og nederlandske turister.

Høy inflasjon bidrar til at nordmenn ferierer innenlands.

Kristin Krohn Devold, sjefen for NHO Reiseliv, melder om gode sommervibber.

En av fire reiselivsbedrifter venter flere utenlandske gjester sammenlignet med samme periode i fjor mens fire av 10 melder om samme bookingnivå. Det viser NHOs medlemsundersøkelse for mai.

– Det lover veldig godt for sommeren. Vi har en god følelse i magen, sier Devold til VG.

Og det er ikke bare utlendingene som kommer. Pandemien har gitt nordmenn smaken på eget land.

OPTIMIST: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, peker på at mange bedrifter har fått kraftig økte kostnader som de må få dekket inn i sommersesongen.

– Reiser utenlands til høsten

– Folk er flinke til å kombinere egen hytte med hotell, camping og rundreise. Da kan man få en flott ferie for mindre penger totalt. Kronen spiller også inn, sier Devold og legger til:

– Utenlandsferien blir i større grad flyttet til høstferien eller en annen sesong.

Ifølge NHO-toppen er forhåndsbookingene høyere enn det som er vanlig så langt i et normalår. På årsbasis er for øvrig to av tre gjester norske.

Den økte pågangen merkes også i Stavanger.

Økt etterspørsel i Stavanger

– Vi har allerede en høyere innbooket sommer sammenlignet med samme tid i fjor, skriver Monika Sandvold.

Hun er direktør for det historiske hotellet Hotel Victoria i Stavanger.

– Det er økt etterspørsel fra både utenlandske og norske turister, fra USA og Storbritannia, og spesielt fra Nederland, sammenlignet med tidligere år. Det er tydelig at nordmenn heller reiser i Norge enn å ta turen til land med sterk valuta, sier hotelldirektøren.

HØYERE PRIS: Etter totalrenovering i 2020 ble prisene økt. – Vi ønsker å sikre at våre gjester får den beste opplevelsen, og vår prisstrategi gjenspeiler dette, sier direktør for Hotel Victoria i Stavanger, Monika Sandvold.

Klaget ikke på norsk ølpris

Også bransjeforeningen Norsk Reiseliv melder om god stemning.

– Tilbakemeldingene fra hotellkjedene er at det ser veldig bra ut. De har gode bookinger for sommeren, en kombinasjon av nordmenn og utlendinger, sier direktør Per-Arne Tuftin til VG.

Norsk Reiseliv omfatter landets 15 største reiselivskonsern innen hotell, transport og opplevelser.

– Under pandemien oppdaget nordmenn Norge som et godt feriemål. Det ser ut til å fortsette. Så er nok en god del skremt over hvor lite de får for norske kroner i utlandet og velger å feriere hjemme. Da blir det dobbelt.

For nå får utlendingene valuta for pengene.

Som Tuftin oppsummer:

– Dette var den første vinteren hvor danskene ikke klaget over ølprisen.

ET LITE STYKKE NORGE: Eidsvatnet i Møre og Romsdal.

– Kalde reiseføtter

Svak krone og sterk inflasjon bidrar til at nordmenn flest holder seg innenfor landets grenser, skal vi tro en fersk undersøkelse YouGov har gjort for Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

Her svarer 67 prosent at de skal feriere i Norge mens 17 prosent drar til andre nordiske land og 28 prosent reiser lenger ut i Europa.

Dyrtiden har bidratt til at bare 40 prosent sier de reiser på ferietur som planlagt mens 14 prosent rett og slett dropper hele feriereisen og 30 prosent velger seg et rimeligere feriested.

– Det er veldig mange som ringer oss fordi de har fått kalde reiseføtter. De spør om vi dekker avbestillingskostnader på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If, til VG.

Han forteller at de som tar kontakt ofte har booket flybillettene, men så ser de at med svak krone og høy inflasjon er hotellet blitt 50 prosent dyrere siden sist de sjekket. I tillegg til at alt annet er blitt mye dyrere på feriestedet.

– Jeg skjønner at de ringer for å sjekke muligheten, men vi kan ikke dekke manglende reiselyst eller manglende økonomisk fundament. Men sykdom, skade og dødsfall i nær familie dekker vi selvfølgelig, sier Handeland.



– Blir nok rekordår

ETTERTRAKTET: I en fersk spørreundersøkelse svarer 67 prosent at de vil legge ferien innenfor landets grenser. Geirangerfjorden er populær blant både nordmenn og utlendinger.

Mot rekord for fjordcruise

Imens flokker utlendingene til norske fjell og fjorder.

– Vi merker absolutt at Norge har en svak krone. Vi går inn en svært god sesong, dette blir nok rekordår for oss, sier Kristian Jørgensen, daglig leder i Fjord Tours som tilbyr kollektivbaserte rundturer.

Særlig det amerikanske markedet vokser. Men også europeere – som nå kommer svært langt med euro – setter snuten mot nord. Og utlendingene svir av mer enn hva de gjorde før.

– For meg er 3000 kroner mye for et hotellrom, men på grunn av valutaen er det ikke spesielt dyrt for en amerikaner. Mat har vært dyrt i Norge, men nå kan utlendingene spise like rimelig her som i Frankrike eller Italia, sier Jørgensen.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tror også klima er blitt en viktigere faktor for utenlandske turister.

– Mange synes det er deilig å slippe unna 40 grader. Men det er klart at kronekursen hjelper godt, sier hun.

Fjord Tours opplever også økt pågang fra nordmenn, som er selskapets tredje største kundegruppe.

– Men den er ikke like stor, sier Jørgensen og peker på at rundt 70 prosent av oss vanligvis tar sommerferien i Norge.

– Før var nordmenn velstående når de var turister i utlandet. Det er vi ikke nødvendigvis lenger, avslutter han.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert tall fra Benchmarking Alliance, som dekker omtrent 64 500 hotellrom i Norge.

– Vi vet ikke hvordan prisbildet blir i sommer, men hittil i år er vel prisene i Norge samlet sett opp rundt 10 prosent fra i fjor, opplyser han til VG.

Oslo har mye høyere innbooking per primo mai i år for både juni, juli og august, enn tilsvarende måneder på samme tid i fjor.

– For de tre andre store byene er innbookingen for sommeren god, spesielt i Bergen, mens det for Trondheim og Stavanger ser ganske bra, sier han.

Men Wiederstrøm presiserer at tallene er svært usikre.

- Det er er et stykke frem og foreløpig er det ikke snakk om enorme bookingmengder, i alle fall ikke for juli og august. Været, krigen og valutakursendringer er også faktorer som spiller inn.

Så hva koster det å bo på hotell hvis du legger ferien til Norge?

Her er noen priseksempler VG fant for en familie på fire i en natt, hos booking.com og på hotellenes hjemmesider denne uken:

