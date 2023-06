HAR EN DRØM: Verdensmester Ørjan Johannessen har en drøm, men sier han vet det er en lang vei å gå for at den skal gå i oppfyllelse.

Bygger hotell til 125 millioner - går for stjerne

BEKKJARVIK (VG) Uti havgapet her vest har mesterkokk og Bocuse d'or-vinner, Ørjan Johannessen, bygget et nytt hotell for å sikre flere gjester til sin gourmetperle. Målet er en Michelin-stjerne.

– Mål og mål, det kan kanskje fremstilles som en drøm eller noe vi vil strekke oss etter. Det avgjørende er at vi greier å tilby en total matopplevelse. Da får man som regel som fortjent, men ingen vet, sier Johannessen til VG når vi kommer på besøk på kjøkkenet.

I 2015 vant han den mest høythengende prisen en kokk kan vinne:

Bocuse d'Or.

Moren og faren drev Bekkjavik Gjestgiveri i Austevoll fra 1982.

Johannessen vokste opp der og via læretid blant annet ved Hotell Neptun i Bergen, bygget han seg opp til å bli kåret til verdens beste kokk.

Han valgte ikke å satse i Oslo eller i den store verdenen.

– Galskap

Her ute på Bekkjarvik har han tatt kjøkkenet på sitt gjestgiveri til nye høyder og skal vi tro ham, er det bare begynnelsen.

– Vi skal bygge på vårt grunnlag, som er lokal mat-forankring og folkelighet.

Lørdag åpner han sitt nye hotell ikke langt unna gjestgiveriet, som skal øke overnattingskapasiteten. Pris 125 millioner kroner.

Familiens eierandel er 66 prosent.

DYRT OG DRISTIG?: Det nye hotellet ligger oppe i åsen, et par hundre meter fra Gjestgiveriet.

– Det er relativt dristig?

– Ja, det er galskap, men når du har troen og vil noe veldig sterkt, kommer du langt. Bekkjarvik Gjestgiveri er en lokal helt.

Hvis duften og smaken av – og ryktene om – maten sprer seg ut i landet og ut i verden, håper han at turister og gourmetjaktende nordmenn og utlendinger vil bruke tid til å komme seg ut til den lille kystbygda i Austevoll kommune, nord for Stord.

– Nå som hotellkapasiteten øker, håper vi flere vil komme ut til oss for å overnatte og få seg et gourmetmåltid.

PIGGVAR: Lokal fisket piggvar sto på menyen da Ørjan Johannessen svingte seg på kjøkkenet fredag kveld. – Den har hengt etter hodet i tre-fire dager for å modnes, slik at kjøttet blir mørt, forklarer han.

Beckerwyc House

Han sier det er en mangeårig drøm som oppfylles.

– Vi fant tomten tilbake i 2012, men først nå har det vært mulig å realisere. Det har vært et stort savn fra min side å få til noe så gøy som dette. Jeg opplever det som sykt spennende og gleder meg stort.

– Navnet på det nye hotellet, Beckerwyc House, forteller at du er interessert i utenlandske gjester?

– Ja, men det er ikke oppdiktet. Vi fant navnet Beckerwyc på et gammelt sjøkart, laget mange hundre år tilbake. Der var Bergen omtalt som Berghen.

SJEFS-SERVERING: Erna Solberg ble servert grillet biff av Johannessen fredag kveld, da hennes valgkamp-turne kom innom Bekkjarvik.

Han skal også kokkelere på det nye kjøkkenet.

– Restauranten i Beckerwyc heter Mirabelle, etter vår datter. Det signaliserer at vi ønsker folk hjem til oss. Vi bygger for fremtiden og håper at det skal bli et vellykket familiedrevet sted i enda flere generasjoner.