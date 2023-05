Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Trakk seg fra nemnd: − Føler ansvar for å si fra

Jusprofessor og tidligere nestleder i Felles klagenemnd Felles klagenemndFellers klagenemnd er det nasjonalet organet som behandler klager om fuskesaker. Bjørn Henning Østenstad mener nemnda gjør feil i sakene om selvplagiat.

– Mitt syn er at loven gir sterke argumenter for at institusjonene må skille mellom gjenbruk og plagiat av andre, sier Østenstad.

Lørdag skrev VG om en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) som er utestengt i to semestre – altså et helt år – for såkalt selvplagiat.







Østenstad trakk seg som nestleder i Felles klagenemnd våren 2022, etter bare en periode. I flere saker om selvplagiat tok han dissens. dissens.Å være uenig med flertallet

Info Dette er saken: Høsten 2021 avla studenten kontinuasjonseksamen, eller konteeksamen, i et fag på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Semesteret før hadde hun strøket på hjemmeeksamen i samme fag.

Eksamensbesvarelsen hennes ble sjekket med et tekstlikhetsprogram, populært kalt plagiatkontroll. Den avdekket at den nye teksten hadde ti prosent likhet med den forrige, underkjente eksamenen.

I studentens besvarelse var det to avsnitt med høy tekstlikhet: Ett på 189 ord og ett på 133 ord. De hadde henholdsvis 98 prosent og 95 prosent tekstlikhet til avsnitt i studentens tidligere oppgave.

Studenten ble felt for fusk i høgskolens sentrale klagenemnd og i Felles klagenemnd, som er klageorgan i slike saker. Hun ble utestengt i to semestre.

Hun saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet, men tapte altså i Oslo tingrett 20. april i år.

Studenten mener avsnittene ble skrevet slik fordi hun refererer til fagtekster. Disse henviste hun korrekt til.

Hun refererer derfor ikke til sin egen, tidligere oppgave – noe retten mener hun hadde plikt til fordi hun ikke har sitert fagtekstene direkte, men har bearbeidet originalkildene.

Saken er nå anket til lagmannsretten. I løpet av helgen ble det opprettet en spleis for studenten, som skal bidra til å dekke utgiftene til ankesaken. Vis mer

Felles klagenemnd praktiserer som hovedregel samme reaksjonen i saker om gjenbruk som ved plagiat: To semester utestengelse fra all utdanning.

Nedstemt i klagenemnd

I et innlegg i Khrono skrev jusprofessoren at avgangen var en direkte konsekvens av at han var uenig med nemnda i selvplagiatsaker.

Østenstad vil ikke kommentere hvorfor han takket nei da Kunnskapsdepartementet ba ham om å fortsette.

Jusprofessor ved UiB Bjørn Henning Østenstad.

– Jeg er trygg på mine faglige synspunkter, men tar til etterretning at jeg ble nedstemt, sier Østenstad, som har forvaltningsrett forvaltningsrettLovene som bestemmer hvordan myndighetene skal oppføre seg når de tar beslutninger som påvirker borgerne. som spesialfelt.

– Som jusprofessor har jeg kjent på et særlig ansvar for å si fra.

Østenstad mener det skal vesentlig mer til for at gjenbruk skal regnes som fusk, og at det må behandles mildere enn plagiat.

Spørsmålet blir hvor stort omfanget av gjenbruken er, og om besvarelsen er selvstendig nok, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

Leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen sier at de vurderer det samlede bevisbildet i alle saker om fusk.

– Manglende kildehenvisning kan blant annet gi et galt bilde av hva studenten faktisk presterer innenfor den tiden som er stilt til disposisjon, sier hun.

Marianne Klausen, leder av Felles klagenemnd.

Klausen sier at det er viktig at studentene setter seg inn i reglene før eksamen.

Gjenbruk, ikke fusk

Østenstad får støtte fra undervisningsdekan ved juridisk fakultet i Bergen Halvard Haukeland Fredriksen.

Fredriksen sier til VG at selvplagiat ikke er et begrep som brukes hos dem.

– Vi har meg bekjent aldri kjørt en sak om gjenbruk av egen tekst som en fuskesak, sier han.

Fredriksen kan ikke utelukke at det kan tenkes tilfeller hvor omfanget av gjenbruken er så stort at det vil vurderes som fusk.

– Det må være hvis en student prøver å få uttelling på nytt for en tekst som allerede har gitt uttelling, uten å bearbeide teksten, sier han.

Fakultet har egne bestemmelser om hvordan tidligere besvarelser må bearbeides hvis de skal gjenbrukes. Da må studenten i en avsluttende merknad forklare valgene hen har gjort.

Undervisningsdekan ved juridisk fakultet på UiB Halvard Haukeland Fredriksen.

Fredriksen påpeker at det er pedagogiske fordeler med å bygge videre på eget arbeid, fordi studenten kan ta med seg det gode i besvarelsen, og jobbe videre med det som ikke er så bra.

Han understreker at en oppgave med for mye gjenbruk av egen tekst, uten noen god forklaring på dette, vil bli underkjent. Men det vil ikke bli vurdert om fusk.

– Hva tenker du om at dette anses som fusk ved andre institusjoner?

– Fuskebegrepet i loven er uklart, og det er langt på vei opp til institusjonene å fylle begrepet med innhold gjennom lokale retningslinjer. Jeg mener at fuskebegrepet strekkes langt i de sakene som har vært omtalt i offentlighetene, der konsekvenser for studentene som fremstår som svært store.

Han etterlyser en opprydning fra departementet.

– Må komme studentene til gode

Østenstad mener studenter og forskere forskjellsbehandles urimelig. Forskerne har vesentlig større slingringsmonn ved gjenbruk enn ved plagiat.

– Dette må også komme studentene til gode.

Leder av Felles klagenemnd, Marianne Klausen uttalte seg på generelt grunnlag i selvplagieringssaken VG omtalte lørdag.

– Slik loven er utformet, er det ikke tvilsomt at selvplagiat faller inn under fuskebegrepet, sa hun.

Klausen mener det er opp til departementet å vurdere eventuelle endringer i regelverket.

Det mener Østenstad det ikke er behov for.

– Loven forbyr faktisk ikke å bruke sunn fornuft. Problemet er ikke loven, men manglende vilje og/eller evne til å bruke det handlingsrommet loven gir, sier professoren.

Han mener institusjonene bør rydde opp ved å presisere i egne regelverk at gjenbruk som hovedregel ikke skal anses som fusk.

– Er gjenbruken for stort skal besvarelsen underkjennes, men man kan ikke straffe med utestenging.

Klausen sier at Felles klagenemnd registrerer uenighet om vurderingen institusjonene gjør av regler om gjenbruk.

– Det er også ulike synspunkter på hvor alvorlig det er at studentene ikke følger de reglene institusjonen har utarbeidet.

