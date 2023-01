I UVISSHET: Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson sier det er umulig å spå utfallet på landsmøtet i april.

Våpen-striden: Slik kan Rødt-toppene tape

Rødts betente våpenstrid kan avgjøres av mini-lokallag med tre eller fire betalende medlemmer. Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson sier at det er helt uvisst hvor partiet lander.

Landsstyret er dypt splittet, mens store deler av partiledelsen og et flertall av stortingsrepresentantene støtter at Norge skal bidra med våpen til Ukraina. Onsdag innstilte komiteen som foreslår uttalelser til landsmøtet på at Rødt fortsatt skal si nei våpenstøtte til Ukraina.

Partiet har tidligere sagt nei til våpenstøtte til Ukraina og er sterkt mot NATO, en av pådriverne for slik støtte.

Men Russlands brutale krigføring i Ukraina, gjør at våpenstøtte nå diskuteres på de mange årsmøtene i Rødts 211 lokallag.

UTBOMBET: Halina Panasian (69) står i det utbombede huset sitt etter et russiske missilangrep utenfor Kyiv torsdag 26. januar.

Der skal medlemmene også velge en delegat til landsmøtet fra hvert lokallag. Hvem som blir valgt, vil avgjøre hva Rødts landsmøte lander på og partiets politikk.

Nå girer flere lokallag opp til våpendebatt før landsmøtet:

VG er kjent med at flere profilerte Rødt-medlemmer som er mot våpenstøtte, har fått invitasjoner til lokale årsmøter rundt i landet for å innlede og diskutere våpenstøtte.

– Økt medlemstallet så sinnssykt

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson sier han lever greit med begge standpunkter.

– Om Rødt snur, blir det neppe sendt flere våpen til Ukraina. Det er likevel en viktig debatt og det finnes legitime argumenter for begge syn, sier Kristjánsson til VG.

Kristjánsson vil selv at Norge skal gi flere våpen til Ukraina. Som tidligere leder ungdomspartiet og mangeårig aktivist har han normalt god oversikt over hvor vinden blåser i partiet. Men ikke denne gangen.

– Det er veldig få som har oversikt i Rødt om hvor folk står i

diskusjonen om våpenstøtte til Ukraina. Vi har økt medlemstallet så sinnssykt og ingen kjenner partiet så godt som man gjorde før, sier han.

Delegater fra alle lokallag

Flere tusen nye medlemmer og spesielle regler for å velge delegater til landsmøtet, gjør våpenstriden i Rødt uoversiktlig og det er vanskelige å spå utfallet.

Små lokallag, 211 i alt, har like mye makt som store på landsmøtet. I grafikken kan man se antall delegater fra hvert distrikt og medlemstallene de representerer. I grafikken kan man se hvor mange medlemmer som er bak hver delegat:

Lag som Gamle Oslo, Oslo Grünerløkka, Stavanger og Trondheim Sentrum har over 300 medlemmer. I motsatt ende, med fire og tre tellende medlemmer, finner man lokallagene på Røst og i Grane, som har en delegat hver.

Det er ikke vanlig å binde landsmøterepresentanter i Rødt i politiske spørsmål.

Så om en delegat har sagt ja eller nei i diskusjonene på årsmøtet, kan personen fritt endre mening når det er avstemning på landsmøtet. Det øker usikkerheten om hvor partiet lander.

– Hvilke konsekvenser kan det ha for Rødt om landsmøtet sier nei

til våpenstøtte?

– Jeg er ikke sikker på at det har mye å si for oppslutningen blant velgerne. Rødts Nato-standpunkt har også vært upopulært lenge. Mange har altså valgt å stemme på oss selv om vi har disse standpunktene, sier Kristjánsson.

– Ikke vanskelig å se skadefryden

Rødts motstand mot våpenstøtte ble vedtatt i mars i fjor og har fått mye kritikk fra andre politikere, i kommentarfelt og på lederplass i aviser.

– Mange av våre motstandere tenker vel at «da er det slutt for Rødt». Det er ikke vanskelig å se den skadefryden, den kan jeg føle på selv over andre partier i andre saker, sier Kristjánsson.

SISTE NYTT: Norge og en rekke andre land skal støtte Ukraina med tyskproduserte Leopard 2-tanks. Her avbildet i Finland i fjor. her sitter tidligere statsminister Erna Solberg på toppen.

– Ideen om at det skal komme en velgerkollaps på grunn av Rødts standpunkt om våpen til Ukraina tror jeg ikke på. Det er en misforståelse at velgerne til Rødt ikke helt vet hva Rødt mener og at bare man får avslørt det, så slutter de, sier han.

– Men det forsøkte man med Frp i 30 i år og det prosjektet gikk i dass. Velgerne våre er oppegående nok til å vite hva vi står for.

Frykter intern partikrig

– Men det kan bli et problem for Rødt dersom det blir intern

partikrig og ingen får gjort noe annet arbeid. Vi risikerer jo også folk reagerer på at vi skifter standpunkt. Hvis vi sier ja til våpenstøtte, så tror jeg vi får en avskalling fra et knippe medlemmer, men ikke fra store grupper velgere, sier Kristjánsson.

FELTSYKEHUS: Ukrainske soldater gir førstehjelp i Soledar i Donetsk-regionen i januar.

Kristjánsson mener det er viktig å skille mellom to ulike debatter, henholdsvis:

Om hvordan krigen ble til og hvem som har ansvaret

Norsk våpenstøtte til Ukraina

– Det finnes problematiske synspunkter om hvordan krigen

startet, og denne virkelighetsforståelsen finnes i utkanten av Rødt og i partiets omland, slik det også gjør i andre partier. Det er en virkelighetsforståelse som kan være alvorlig for Rødt og som Rødt ikke skal la seg rive med av, sier han.

– Ekstremt problematisk

– Hva er den virkelighetsforståelsen?

– Det handler primært om å trekke inn andre geopolitiske forhold med det formål at ikke hovedskylden for krigen skal ligge hos Putin. Man vil ikke se dette som en angrepskrig, der en part angriper og den andre forsvarer landet sitt. Det er i mine øyne ekstremt problematisk.

– Dette virkelighetsbildet er ikke i tråd med noe vedtak som er

fattet i Rødt, tvert imot. Det er veldig, veldig avgjørende for Rødt at vi tar avstand fra det virkelighetsbildet.

– Det er ingen tvil om hvem som er aggressoren i denne krigen og hvem som er ansvarlige. Jeg er helt sikker på at vi vinner diskusjonen om historien på landsmøtet, sier Kristjánsson.

Den andre debatten handler om hvorvidt Norge skal støtte

Ukraina med våpen, mener Kristjánsson.

– Det finnes legitime argumenter for begge syn i debatten om norsk våpenstøtte, sier Kristjánsson.