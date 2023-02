Mann omkom under snøkrabbefiske - Havarikommisjonen varsler om kritiske forhold

En latvier i 30-årene omkom under snøkrabbefiske fra båten «Hunter» i Barentshavet mandag 30. januar.

Tirsdag har Statens havarikommisjon, som undersøker ulykken, varslet Sjøfartsdirektoratet om tre sikkerhetskritiske forhold de mener må ivaretas «umiddelbart».

De understreker at de er i en tidlig fase av undersøkelsene sine, men råder direktoratet om å påse at rederiet gjør flere sikkerhetsforbedringer som følge av funnene.

Dette er de tre funnene Havarikommisjonen viser til.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer nødvendig engelskkunnskaper for besetningen på fiskefartøyet Hunter slik at sikker drift kan ivaretas.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer at transporten av agn om bord gjøres på en slik måte at dette ikke utsetter besetningen for risiko for å falle over bord.