FÅR FART: Både treåringen Troy og mammaen Silje Lødøen Fiksdal (33) i Brattvåg i Ålesund kommune er truffet av at de ansatte i barnehagen deres er tatt ut i streik. Husking med mamma er ikke helt det samme som å huske med de andre barna i barnehagen.

Mamma Silje (33) frykter ny lang streik

Barnehagestreiken utvides torsdag til å gjelde i alt 2300 ansatte i 220 barnehager. Silje Fiksdal (33) og andre streikerammede foreldre frykter enda en lang streik som rammer barn – og sender foreldre ut i ulønnet permisjon.

Etter over to år med pandemi og over hundre dager med lærerstreik, er streiken i de private barnehagene inne i sin andre uke.

Ingen har noen løsning i sikte når rundt 300 nye ansatte i barnehagene blir tatt ut i streik torsdag.

I stedet begynner streiken å tære på foreldres evne til å løse hverdagen.

Silje Lødøen Fiksdal (33) i Brattvåg på Sunnmøre er mamma til treåringen Troy.

Onsdag får hun hjelp av farmor med tilsynet til sønnen, som egentlig skulle ha vært i den streikerammede barnehagen.

– Vi er rammet av barnehagestreiken, men vi klarer jo på et vis å få det til å gå rundt. Vi er blant dem som har besteforeldre som bidrar. Når de ikke kan stille opp må man jo ta fri fra jobb, sier Fiksdal til VG.

Hun representerer egentlig også samtlige norske barnehageforeldre som medlem i det nasjonale foreldreutvalget for barnehagene.

– Noen foreldre må kanskje ta ut ulønnet permisjon for å ha tilsyn med egne barn. Det er jo ille at en streik skal ramme noen på den måten, sier Fiksdal.

STREIKERAMMET: Troy (3) og mamma Silje (33) er to av mange som er rammet av streiken i de private barnehagene hjemme i Brattvåg på Sunnmøre.

Må holde seg hjemme

Foreldre som Silje må være kreative – og finne andre løsninger. For de fleste betyr det å holde seg hjemme fra jobb én eller flere dager i uken.

Silje selv jobber som ass. rektor på bygdas ungdomsskole, og er organisert i Utdanningsforbundet.

Det er ett av tre forbund som nå streiker for bedre pensjonsordning for de ansatte i de private barnehagene.

Info Barnehagestreiken Private Barnehagers Landsforbund og arbeidstagerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kom ikke frem til noen løsning hos Riksmekleren i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Partene ble ikke enige om kravet om økte sparesatser i en innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i private barnehager.

Streiken for de ansatte i de private barnehagene startet mandag 17. oktober.

Fra og med torsdag 27. oktober trappes streiken opp til å omfatte cirka 2300 ansatte i 220 barnehager i bl.a. kommunene Bodø, Trondheim, Bømlo, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo, Bærum, Ullensaker, Eidsvoll, Skien og Halden.

(Kilder: Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL, Riksmekleren, NTB og VG) Vis mer

Onsdag var det nye samtaler mellom partene i streiken, men ingen planer om ny megling eller utsikt til løsning, ifølge opplysninger til VG fra både streikende Fagforbundet og Utdanningsforbundet og motparten Private Barnehagers landsforbund

– Det er per nå ingen avtale om å samles eller gjenoppta forhandlingene med bistand fra meg eller riksmegler Mats Ruland, skriver Inger-Marie Landfald hos Riksmekleren i en sms til VG onsdag ettermiddag.

Koster mest for de minste

Mamma Silje i Brattvåg vil ha frem at streiken koster mest for de minste barna – mer enn mange kanskje er klar over.

Noen småtasser er akkurat startet med innkjøring i en stor og uoversiktlig barnehage. Så blir det streik.

De færreste barn i barnehagealder har noe begrep om at de faste voksne er borte fra jobben i barnehagen fordi de kjemper for bedre pensjon.

VASKER HENDER: Bare noen dager kan Troy gå i barnehagen. Håndvasken ordner han selv.

Silje har sønnen Troy på tre år i barnehagen. Han forstår ikke helt hva som skjer, hvorfor han ikke kan være i barnehagen hele tiden – og hvorfor det ikke er de vanlige voksne som tar imot på morgenen.

– Mange barn og familier har hatt det helt forferdelig under pandemien. Mange var kommet i gang med en mer normal tilværelse igjen. Da er det ekstra krevende å bli rammet av en ny unntakstilstand i form av en streik i barnehagene, sier hun til VG.

Hun er svært takknemlig for at de har besteforeldre som stiller opp.

Fungerende leder i det nasjonale Foreldreutvalget (FUB), Cathrine Ballo Olsen, støtter opp under Fiksdals beskrivelse av streikefølgene.

– Denne streiken treffer noen barn og foreldre ekstra hardt. Mange hadde akkurat kommet i gang med normalitet igjen etter pandemien, så kommer denne streiken. Vi forsvarer at det er streikerett i Norge, men det må være greit å peke på konsekvensene, sier hun.

TALSPERSON: Cathrine Ballo Olsen er fungerende leder for det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager. Hun har vært barnehagemamma i 16 år.

Foreldrenettverk

– Har du noe råd om hvordan streikerammede familier skal få hverdagen til å gå rundt?

– Det viser seg at gode foreldrenettverk har stor verdi for dem som har mulighet til å bygge det. Da kan det organiseres barnepass under streiken der foreldre har barna etter tur. Vi anbefaler også at foreldre har en dialog med den streikerammede barnehagen for å finne de mest optimale løsningene, for eksempel med plass i barnehage en eller to ganger i uken dersom barnehagen er åpen, sier Ballo Olsen.

Hun bet seg merke i at lærerstreiken varte i over hundre dager. En lignende varighet på streiken i barnehagene er et skrekkscenario.

– Vi foreldre er ikke interessert i en så lang varighet. Det er aldri noen glede å konstatere at det er barna som taper, poengterer lederen i FUB, som selv har bak seg 16 sammenhengende år som barnehagemamma.