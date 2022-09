BREVSKRIVERE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Rødts Sofie Marhaug har skrevet brev til de andre partiene på Stortinget.

Rødt ber om strømsamarbeid før hastemøte

Rødt frykter at Stortingets mye omtalte hastemøte om strøm fisler ut i ingenting - og inviterer nå de andre partiene til strøm-samarbeid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den 19. september møtes Stortinget til et ekstraordinært møte om strømsituasjonen.

På dagsorden står en redegjørelse fra statsråd Terje Aasland (Ap), som vil fortelle om kraftsituasjonen. Flere partier har varslet egne forslag, men det er ikke lagt opp til en egen debatt om disse.

Resultatet kan bli at forslagene sendes til videre behandling i komiteene på Stortinget - som betyr at det ikke kommer raske strømgrep basert på opposisjonens forslag nå.

– Hvis vi bare fremmer forslag over bordet, så blir de stemt ned i tur og orden. Regjering og storting må samarbeide til det beste for folk og næringsliv. Da må vi rigge stortingsmøtet slik at vi får en reell behandling av forslag, sier han.

Dette er Rødts fem forslag:

Info Rødts strømforslag Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres en makspris på strøm til alle kunder i Norge, gjennom pålegg for kraftprodusenter. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt. Inntil nødvendige endringer av lov og/eller forskrift er på plass skal strømstønadsordningen forsterkes for månedlig forbruk inntil 3500 kWt med 100 % dekning når strømprisen er over 35 øre/kWt. Stortinget ber regjeringen stille umiddelbare krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren. Om det må gjøres lovendringer for å gjennomføre dette, bes regjeringen legge dette fram for Stortinget innen 3. oktober. Om nødvendig for å oppnå dette må regjeringen gå i forhandlinger om eksisterende avtaler som regulerer strømeksport. Stortinget ber regjeringen utrede en toprismodell gjennom avgifter på strøm. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag som tar hensyn til forbruk, energistandard, husstandens størrelse og geografi. Stortinget ber regjeringen inngå en tilleggsavtale med Enova SF med investering i energirådgivning, etterisolering, installering av varmepumper og solenergi hos private husholdninger. Stortinget ber regjeringen innføre et energispareprogram for offentlig sektor med tilbud om rådgivning og krav til jevnlig rapportering. Vis mer

– Politisk handlingslammelse

Moxnes tror at folk vil bli skuffet hvis det ikke kommer raske strømprisgrep før Stortinget åpner 3. oktober.

Han sender derfor et brev til de andre partiene og inviterer dem til å samkjøre seg før møtet.

Han vil ha vedtak på hastemøtet eller møter senere samme uke.

– Folk forventer at det vedtas forslag på dette møtet. Hvis det ikke skjer, så vil det være en oppvisning i politisk handlingslammelse, sier Moxnes.

Et konkret forslag som kan bli tema på strømmøtets redegjørelse er regjeringens forslag til bedriftsstøtte på strøm, men Støre-regjeringen har foreløpig ikke bekreftet når de legger det frem - og hva det blir.

INVITERER TIL MØTE: Stortingspresident Masud Gharahkhani har invitert til stortingsmøte, men Rødt frykter at det i praksis bare blir seminar.

Tror på flertall

Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug sier at partiet selv har fem forslag de håper vil bli vedtatt.

Versjoner av flere av forslagene, blant annet makspris og eksportbegrensninger, har blitt stemt ned tidligere.

– Har dere mulighet til å få flertall for noe av dette?

– Ja, det tror jeg. En del av forslagene våre handler om forsyningssikkerhet, eksportbegrensninger, og ENØK-tiltak for husholdninger og offentlige bygg. Det mener jeg at situasjonen tilsier at vi bør få støtte for, sier Marhaug.

– Jeg tror flere partier har fått øynene opp for alvoret i situasjonen vi har stilt oss i, sier hun.

STRØMSJEF: Rødts Sofie Marhaug leder troppene i kampen for makspris og eksportbegrensninger, med mål om lavere strømpriser.

– Trengs en dugnad

Rødt vil pålegge kraftprodusentene og strømselskapene å ikke ta en høyere pris enn 35 øre per kilowattime, ikke medregnet avgifter.

Det betyr at staten ikke trenger å punge ut direkte, men selskapene vil tape store penger sammenlignet med i dag.

Marhaug sier at de vil ha 100 prosent strømstøtte over 3500 kilowattimer – som blir dyrt – som en mellomløsning.

Rødt foreslår også å begrense eksport av strøm og vil reforhandle avtaler, som de to siste utenlandskablene, hvis det kommer i strid med eksportbegrensningene.

– Hvordan sikrer dere at vi får nok strøm, hvis dere reduserer incentivene til å bygge ut kraft for produsentene og incentivene til å spare for forbrukerne?

– Det er nettopp derfor vi har forslag som styrker strømsparing, ENØK-tiltak, etterisolering, solenergi, planer og krav til strømsparing for offentlige bygg. Det trengs en dugnad og massive investeringer for å spare energi, sier hun.