MULIG FELLE: Et tynt lag med is over «badedammen» på Årvoll kan forlede barn som ferdes og leker i området.

Beboere ber kommunen ta grep: − Det er en drukningsfelle

Foreldre på Årvoll i Oslo ber kommunen drenere den islagte dammen. Så langt har kommunen satt opp et skilt.

Minusgrader i hovedstaden byr på flere problemer enn glatte veier og frosne rør.

På Årvoll i Oslo har en rekke beboere engasjert seg i problemene den islagte badedammen i parken medfører. En av dem er pensjonist Tor Erik Horvei.

– Det er en drukningsfelle, sier han til VG.

Horvei forklarer at dammen ble drenert tidligere i høst, slik den blir hvert år. Siden det har dammen fylt seg delvis opp igjen.

Dammen mottar vannføring fra Hovinbekken. Det er lagt et rør på undersiden som skal ta vekk vannet, men nå kan det virke som at slusene er propp.

På det meste er vannet to meter dypt, mener Horvei.

Hver dag ser han barn som bruker området rundt dammen som akebakke og lekeplass. I tillegg har han sett barn som sklir på den grunnere delen av isen.

– Til neste uke kommer minusgradene igjen. Hvis det kommer is og snø oppå der, da er det bare «plopp» og igjennom, sier han.

ENGASJERT NABO: Førtidspensjonist og hobbyfotograf Tor Erik Horvei.

Aker ut på isen

Dammen ligger på grensen mellom Årvoll og Tonsenhagen skole, og er en del av skoleveien til mange barn i området.

– Vi bor i et nabolag hvor barn og unge ferdes fritt. Barna er vant til at det ikke er vann under isen, sier trebarnsmor Tora Gjestvang.

Som forelder og beboer i nærmiljøet er hun bekymret for barn som er ute og leker for seg selv i nærheten av dammen.

– Når det er snø, slik det har vært de siste dagene, ser man ikke at det er vann under isen.

BEKYMRET FORELDER: Trebarnsmor Tora Gjestvang.

Tidligere i uken tok hun affære og varslet Tonsenhagen skole om den islagte fellen i parken. Rektor svarte med å sende ut et skriv til foresatte ved skolen samme dag.

Vil tømme dammen

Pensjonist Tor Erik Horvei har flere ganger kontaktet Bymiljøetaten i Oslo kommune, og varslet om farene.

Så langt har det blitt satt opp et skilt som advarer mot å ferdes på isen.

Det holder ikke, mener beboerne VG har snakket med.

– Små barn er mer opptatt av leken, enn å følge det som står på et skilt. Jeg forventer at man tømmer dammen, eller sperrer av området med tape, sier Gjestvang.

Pensjonist Horvei mener også at dammen bør dreneres ved å få åpnet de formentlig tette slusene.

– De må se å få fjernet rusk og rask og tømme den dammen sakte, men sikkert.

FARE PÅ FERDE: Her ser man varselskiltet som Bymiljøetaten har satt opp.

Setter ikke opp sperregjerder

Pressevakt i Bymiljøetaten Liv Eggebø, skriver i en e-post til VG at dammen tømmes rundt 15. oktober hvert år. Da rengjøres bunnen etterpå, slik at man for eksempel kan sykle der.

Dammen rengjøres også i april før bekken løftes rundt 1. mai, skriver hun.

– Da kommer det an på hvor mye det har regnet den siste tiden hvor fort dammen fyller seg, skriver hun og legger til at dammen følges opp med jevnlig tilsyn hele året.

– Er det likevel noe folk ser som haster er den enkleste måten å formidle det til Bymiljøetaten på ved å legge inn en melding i «Bymelding.no».

Eggebø skriver at bymiljøetaten ikke setter ut sperregjerder rundt områder med vann som kan fryse til is.

– Gjerder er i seg selv en risiko når det kommer til for eksempel sykling og annen aktivitet.