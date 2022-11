FÅR MER PENGER: Nå får studentene mer penger å rutte med.

Øker studiestøtten til studentene

Tirsdag ble regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet enige med SV om neste års statsbudsjett, men ikke alle er fornøyde.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er en mindretallsregjeringen som betyr at de har vært avhengige av SV for å få flertall for statsbudsjettet.

I flere dager har partiene sittet i forhandlinger for å finne ut av et statsbudsjett som alle partiene er enige om. Nå er det klart, og studentene er blant dem som får mer penger enn det som var foreslått i høst.

Fulltidsstudenter vil til neste år få 5400 kroner i økt støtte. I forslaget til statsbudsjettet som var ute i høst var beløpet regjeringen ville øke støtten med på 3600 kroner.

– Dette er et solid løft for studentene, som kommer veldig godt med i den tøffe økonomiske situasjonen vi lever i nå. Jeg er glad for at studenter nå kan får mer penger å rutte med, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen (Ap).

Også Senterpartiet sin utdanningspolitiske talsperson er fornøyd med resultatet.

– Vi gleder oss over økt studiestøtte til en viktig gruppe studenter fra neste års studiestart. Sp, Ap og SV gjør sammen viktige grep for sårbare gruppe i dette forliket. Folk som har det tøft må vi gjøre mer for, og det bidrar vi til gjennom budsjettenigheten nå, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

PASSE FORNØYD: Lederen for Norsk Studentorganisasjon er passe fornøyd med statsbudsjettet.

En studentseier med bitter ettersmak

Norsk studentorganisasjon er glad for at studiestøtten prioriteres i budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om statsbudsjett for 2023, men er skuffet over at innføring av skolepenger for internasjonale studenter ikke blir reversert.

Dette er noe regjeringen kom med som et forslag i statsbudsjettet i høst.

– Dette er virkelig en seier med bismak, da man i forhandlingene har valgt å opprettholde forslaget om skolepenger for internasjonale studenter. Her bryter man med et viktig prinsipp om at høyere utdanning i Norge skal være gratis for alle, Maika Marie Godal Dam, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Likevel er organisasjonen fornøyd med at studiestøtten går opp for studenter. Norsk studentorganisasjon har tidligere fremmet krav om at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dette er noe de fortsatt håper de kan oppnå.

– Dette er en seier for Norske studenter. Studiestøtten ser nå et løft som er sårt etterlengtet. Vi er klare for å ta kampen for at dette ikke stopper her, sier hun.