HAR EN PLAN: Jonas Gahr Støre vil ha med partiet på fire hovedsatsinger fremover.

Støre fikk støtte for 2023-plan: − Krisene vil prege vinteren

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre ba om og fikk støtte for en politisk marsjordre for 2023 av sentralstyremøtet i partiet mandag.

Etter rekordlave målinger i høst har en stadig mer presset statsminister og partileder måtte tåle spørsmål om han er rette mannen til å styre Ap-skuta.

Han og ledelsen har blitt anklaget for å havne i skyggen av en blå og blid Erna Solberg (H), som surfer på målinger over 30 prosent.

På møtet i sentralstyret sentralstyretSentralstyret er Arbeiderpartiets overordnede nasjonale styre, og det høyeste organet i partiet etter landsmøtet og landsstyret. Kilde: Ap. på Youngstorget mandag gikk Støre offensivt ut og la frem en plan han ba om å få tilslutning til.

– Et grep er avgjørende

Støre sier til VG etter møtet at det må prioriteres mye kraftigere enn noen gang.

– Krisene vil prege vinteren, og regjeringen kan ikke alene løfte Norge ut av internasjonale kriser, men det er det vår oppgave å styre trygt gjennom dem – og komme styrket ut av dem.

Han utdyper:

– Ett grep er avgjørende nå, og det er å prioritere mye tydeligere og sterkere enn hva som har vært vanlig i Norge gjennom 20 år. Ikke lenger spørre hva som er viktig, heller spørre hva som er viktigst nå – og styre etter det:

– Derfor tok jeg i dag initiativ til at sentralstyret vedtok en uttalelse som tydelig får frem prioriteringene til regjeringen og Arbeiderpartiet, både nasjonalt og lokalt, for tiden fremover, og som reflekterer prioritetene i statsbudsjettet som nettopp er vedtatt.

FIKK STØTTE: Jonas Gahr Støre sier hans plan fikk full tilslutning i sentralstyremøtet.

– Dette er prioritetene

Her er de syv områdene Støre vil prioritere:

Holde folk i jobb og inkludere flere i arbeidslivet. Gjennomføre ungdomsgarantien som sikrer barn og unge trygg oppvekst, utdanning og trygge jobber. Demme opp for raske og kraftige rentehopp og prisvekst gjennom et stramt budsjett. Styrke velferdsstaten og de universelle velferdsordningene. Redusere belastningen av høye strømkostnader, være en stabil gassleverandør til et Europa i krig og utvikle nye energiløsninger. Stille opp for de som har minst, slik som enslige forsørgere, uføretrygdede, helt eller delvis arbeidsledige, minstepensjonister og andre. Gi militær og humanitær hjelp gjennom å støtte Ukraina og nabolandene, ta imot flyktninger og styrke NATO-samarbeidet.

Støre sier det vil bety prioriteringer.

– Det viktigste blir å holde arbeidsledigheten lav og sikre Europas laveste arbeidsledighet, få et tryggere og bedre organisert arbeidsliv, redusere sosiale og geografiske forskjeller – og; ha grønn industrivekst og utslippskutt i tråd med internasjonale forpliktelser.

Han legger til:

– Dette er prioritetene, og alle følges opp og får konsekvenser allerede fra 1. januar 2023. Det betyr at andre ting kan måtte vente.

– Det er ikke veldig overraskende og nytt at dere vil prioritere de syv områdene?

– Tiden vi står i kommer til å kreve mye av oss over tid. Da må vi sette klare politiske prioriteringer.

– Må kommunisere bredere

– Å prioritere betyr at noe annet må nedprioriteres?

– Vi må ta de viktigste sakene først. Det viktige er å signalisere at dette er vår hovedkurs.

– Det er vanskelig å se for seg at dere kan bruke mer penger på disse prioriterte områdene, uten å risikere å bli anklaget for å bidra til at renten presses oppover?

– De områdene er saker vi har funnet plass til i budsjettet. Dette skal gi trygg styring og en tryggere hverdag for alle som trenger det i en vanskelig tid.

Regjeringspartiene Ap og SV har nylig blitt enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Det er statsbudsjettet som vil legge de sentrale føringene for pengebruken i 2023, ikke dine prioriteringer?

– Ja, men dette er en politisk vektlegging av statsbudsjettet.

– Er dette forsøk på en mer offensiv Støre?

– Jeg opplever meg som offensiv og lytter til ønsket om klare meldinger. Vi må kommunisere bredere og godt med partiorganisasjonen.