Randi (43) og Anita (44) kjenner på fattigskam - ytelser taper mot prisveksten

Misforholdet mellom sosiale ytelser og prisvekst gjør adventstiden mørk for Randi (43) fra Flekkerøy og Anita (44) fra Orkanger.

Førjulen 2022. Forventning og glede for mange. Fattigdom og skamfølelse for stadig flere.

Med en galopperende prisvekst og sosiale ytelser som nesten har stått stille i det siste, har de mange som var fattige fra før - fått enda dårligere råd.

Men selv med en årlig prosentvis vekst for de fleste sosiale ytelsene, er de månedlige utbetalingene ofte brøkdeler av arbeidstakeres lønnsinntekt.

Det merkes spesielt hardt i et år der prisveksten er større enn på årtier.

Randi-Beate Fjelde (43) fra Flekkerøy ved Kristiansand, har holdt sin økonomiske situasjon skjult lenge. Nå vil hun fortelle. Hun orker ikke skuespillet bak fasaden lenger.

– Dette er første gang jeg tør å fortelle hva som egentlig skjuler seg bak mitt smil og min humor. Jeg har alltid vært fattig, men har ikke fortalt om det på grunn av skamfølelse. Nå er min grense nådd. Nå dreier det seg om eksistens og en kamp for å overleve, sier hun til VG.

Hun ble alvorlig skadet i en trafikkulykke for 23 år siden. Siden 2017 har hun gått på laveste sats på arbeidsavklaringspenger (AAP) i NAV-systemet. I tillegg - barnetillegget for AAP-mottakere på 27 kroner dagen fem dager i uken.

De årlige justeringene av Folketrygdens grunnbeløp, som bygger opp AAP-utbetalingene, utgjør ikke så mye i kroner.

Enslig forsørger

Månedlig har hun 14.240 kroner utbetalt - pluss en bostøtte på 4050 og dobbel barnetrygd på rundt 2000 kroner som enslig forsørger. Leiligheten koster 10.000 i måneden i leiekostnad.

– Som enslig forsørger har jeg rundt 8000 kroner i måneden å leve for. Det skal dekke mat til meg og en ungdom, strøm, medisiner, transport, telefon, nett og andre faste utgifter, beskriver Fjelde. Hun er utdannet både omsorgsarbeider og fotterapeut.

Men helseplagene er blitt kroniske, hun har lenge ikke hatt noen såkalt restarbeidsevne. Skadene og den dårlige helsen har hindret henne i å stå i jobb.

– Hva tenker du om førjulstid og julefeiring?

– Jeg har alltid prøvd og faktisk klart å skape en fredelig og koselig jul. Men det har samtidig vært med en vond klump i magen. Jeg tåler nesten ikke tanken på hvor mye pinnekjøttet koster inn mot denne julen, forteller Randi.

Hun har så lenge hun kan huske handlet de såkalte billig-merkene i dagligvarebutikkene. Men First Price er ikke så billig lenger, erfarer hun.

Spiser minst mulig

– First Price skinkepålegg kunne koste 19 kroner for en pakke i fjor. I år koster samme pakningen 27 kroner. Jeg kan ikke skjønne at det skal gå an å sette opp prisen på et enkelt pålegg med 30 prosent.

Prisøkningen på matvarer innebærer at hun prioriterer at ungdommen i huset får mat.

– Så spiser jeg minst mulig selv. Fisk som laks og grønnsaker er for dyrt for oss, sier hun.

TUNG TID: Randi-Beate Fjelde (43) er lei av å skjule hvordan hun har det. Dårlig råd har preget livet hennes lenge. Først nå forteller hun om det - fordi det preger så mange i velstandslandet Norge.

– Hvordan er det å ha kronisk dårlig råd?

– Når du er langvarig syk i utgangspunktet og venter på operasjoner, så blir situasjonen spesielt tung med dårlig råd. Det går ut over søvnen, jeg er ofte engstelig. Jeg har solgt det jeg hadde av verdifulle smykker og ringer. Jeg har bare juggel igjen.

80 mil lenger nord bor Anita Filipsen (44) i Orkanger i Trøndelag.

Eneste inntekt er økonomisk sosialhjelp fra NAV Orkland, minste sats, nærmere bestemt 6650 kroner i måneden.

Den veiledende satsen fra NAV har vært bortimot uforandret de siste fem årene. Den stabiliteten har ikke matpriser og prisnivå ellers hatt.

Nesten ikke råd til julegaver

Det siste året har vært mye tøffere for Anita enn hun kunne forestille seg. For henne har 2022 vært et regelrett uår.

– Jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal klare å komme meg økonomisk gjennom førjulstiden og denne julen. Det er jo alltid visse forventninger til denne tiden. Men med den økonomien jeg har, har jeg nesten ikke råd til å kjøpe gaver, sier Anita til VG.

Info Fattigdomsgrensen EUs fattigdomsgrense i 2022: 260.100 kroner per år

Uføretrygd - minstesats: 254.168 kroner

AAP - minstesats: 222.952 kroner

AAP under 25 år: 148.635 kroner

Minstepensjon: 173.025 kroner

Over 100.000 barn i Norge lever i familier med lavinntekt/under EUs fattigdomsgrense (Kilder: NAV, SSB, NRK) Vis mer

SLITER ØKONOMISK: Anita Filipsen synes ikke det henger på greip at ytelsene er så lave i Norge at det skapes stadig større ulikheter og fattigdom.

Hun får bostøtte på drøyt 4000 i måneden i tillegg til sosialhjelpen.

Ofte er hun på det hun kaller 40-prosenten på Coop-en i Orkanger. Det er billigdisken med nedsatte varer ofte på grunn av datostempling som er i ferd med å gå ut. Torsdag formiddag fant hun noen pakker med nedsatt kjøtt.

Hun passerte rekene i frysedisken. De lot hun ligge selv om hun elsker reker. Har ikke råd.

– Hva synes du om at den veiledende satsen til økonomisk sosialhjelp har stått omtrent stille de siste årene mens matpriser og mange andre priser øker?

– Det hører ikke hjemme noen steder, og aller minst i et søkkrikt land som vårt. Jeg har aldri vært så frustrert som nå. Ofte er dagens viktigste mål å skynde seg til lavpris-disken for å finne noe billig der, svarer Filipsen.

Føler seg utilstrekkelig

Hun synes det er rart at politikere i et så velstående og ressursrikt land som Norge tillater utviklingen:

– Det blir dessverre stadig større ulikheter mellom folk. Ikke rart stadig flere blir deprimerte og mentalt syke, sier hun.

Anita Filipsen har ikke så høye forhåpninger som mange andre om hva som skal stå på menyen inn i julen.

– Jeg er jo oppvokst med mye tradisjonell julemat med ribbe, pinnekjøtt og kveite. I tillegg gjerne frukt og godteri. Men nå føler jeg meg så utilstrekkelig som ikke har råd til dette.

NAV: Økning i henvendelser

Den lokale NAV-tjenesten i Orkland, skriver i en e-post til VG at de har stor forståelse for at situasjonen for mange nå er «svært vanskelig».

– Det generelle kostnadsnivået i samfunnet har økt de siste månedene, noe de fleste merker på egen privatøkonomi. Vi opplever for tiden en økning i antall henvendelser fra folk som ikke får endene til å møtes, og forsøker så godt vi kan å hjelpe innenfor de retningslinjene vi er satt til å forvalte. Når det gjelder størrelser på beløp følger vi statens anbefalte satser, samtidig som vi alltid foretar individuelle vurderinger i hjelpen vi yter, skriver NAV-leder Liv A. Bagøien Lamvik.

INKASSO-ANALYTIKER: Morten Trasti registrerer at bekymringen er stor blant folk flest for prisgaloppen.

Morten Trasti er sjefsanalytiker i Intrum, Norges største inkassoselskap. Han ser på nært hold folk som sliter med å betale regningene sine.

– Våre undersøkelser viser at hele syv at ti spurte i Norge er bekymret for de økte prisene. Og åtte av ti tror at inflasjonen vil påvirke økonomien deres negativt i år, sier Trasti til VG.

– For folk som opplever inkassokrav og sliter med regninger, hva bør de gjøre?

– Ta kontakt med inkassoselskapet eller den du skylder beløp til så tidlig så mulig når du ser at du ikke får endene til å møtes. Dialog er den beste løsningen for alle parter, svarer Trasti.

– Prosentøkning er ofte småpenger

Leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen etterlyser ansvarlige politikere som er i stand til å se den endringen som har utviklet seg over flere år. Ikke minst - misforholdet mellom samfunnets økonomiske ytelser og prisvekst eller økte levekostnader.

AKSJONIST: Elisabeth Thoresen fra Drammen er blitt en profilert leder i AAP-aksjonen, blant annet etter flere deltagelser i Debatten på NRK.

– Selv om både grunnbeløpet i Folketrygden, sosialhjelpssatser og barnetrygd blir justert opp med noen få prosent - så utgjør pengesummene så forsvinnende lite sammenlignet med for eksempel matprisøkning og levekostnader ellers. Det er så mange som havner i bakleksa økonomisk på grunn av dette. Folk er helt fortvilet, rapportererThoresen.