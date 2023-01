IKKE FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken

Lysbakken: Vil ha ny høring om Nav-skandalen

SV er lei av ikke å få svar, og vil åpne kontrollsak og ha ny høring om Nav-skandalen.

– Vi mener en ny kontrollsak og høring må til for å få klarhet i saken og ro rundt konklusjonene, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Høsten 2019 sprakk en av tidenes rettsskandaler i Norge: Det ble kjent at nordmenn hadde blitt straffet, mange med fengsel, fordi Nav og norske domstoler praktiserte trygdereglene feil.

Nav, departementet og domstolene hadde ment at norske trygdemottagere mistet rettigheter hvis de oppholdt seg i utlandet. Men EØS-reglene slår fast at man ikke kan sette noen slik grense.

Stilte flere spørsmål

Et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har tidligere konkludert med at EØS-reglene har vært i blindsonen for alle involverte.

Men en rapport fra 2014 som nå er sentral i den kommende Nav-rettssaken gjør at flere jurister mener skandalen er satt i et nytt lys – eller at hele skandalen kunne vært unngått hvis konklusjonene i den var tidligere kjent.

Kontrollkomiteen har ikke fått rapporten «Eksport av trygdeytelser» av regjeringen, men VG har tidligere publisert en delvis sladdet versjon. Den slår fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

De har også stilt flere spørsmål til arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om rapporten og hvordan den ble fulgt opp.

– Kan ikke la den ligge

I sitt svar til kontrollkomiteen viste Persen flere ganger til at dette var saker som ble jobbet med under den forrige regjeringen.

Nå fastslår Lysbakken at hun ikke har svart godt nok, og at det er behov for en ny høring.

Det varslet han komitémedlemmene fra de andre partiene om torsdag denne uken.

– Denne saken er så alvorlig at Stortinget ikke kan la den ligge. Gang på gang er det blitt lovet at alle steiner skulle snus. Men det er altfor stor usikkerhet om det virkelig har skjedd, sier Lysbakken til VG.

Må vite om de kunne grepet inn

Da kontrollkomiteen sendte sine spørsmål i midten av desember, sa Lysbakken at formålet var todelt:

For det første å finne ut om Solberg-regjeringen ga riktig informasjon til Stortinget om relevansen av 2014-rapporten.

Men enda viktigere:

– Kunne de grepet inn tidligere etter at denne rapporten kom, og dermed forhindret mange justismord, spurte SV-lederen.

Info Trygdeskandalen I 2019 sprakk Nav-skandalen: I årevis – i hvert fall siden 2012, og muligens helt siden 1994 – har myndighetene vært i brudd med EØS-avtalen. Norske trygdemottagere ble nektet å ta med trygdeytelser dersom de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette gjaldt i hovedsak arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Brudd på opplysningsplikten om utenlandsopphold ble fulgt opp på strengest mulig vis. Mange ble tiltalt og idømt fengselsstraff og inndragning fordi de likevel hadde reist ut av landet uten å varsle Nav. Vis mer

Omtalt av granskingsutvalg

Jusprofessor Mads Andenæs har tidligere sagt til VG at rapporten bekrefter at det har vært høy bevissthet rundt spørsmålene som førte til trygdeskandalen. Jusprofessorene Christoffer C. Eriksen og Ingunn Ikdahl sier til Aftenposten at Nav-skandalen kunne vært unngått hvis den ble offentliggjort i 2014.

Høyre, som satt i regjering da rapporten ble laget, har tidligere vist til at utvalget som gransket trygdeskandalen i rapporten «Blindsonen» har fått tilgang til rapporten fra 2014 i sin helhet, i tillegg til all annen intern dokumentasjon.

Rapporten siterte fra utredningen, men utvalgsleder Finn Arnesen har tidligere sagt at den ikke går inn i de problemstillingene Nav-saken gjelder. Det står han ved i dag.

Rapporten er også sentral i Nav-rettssaken, der en rekke personer fortsatt kjemper for å få økonomisk oppreising. Hvis de skal få det må de vise at staten ikke bare har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt eller med fortsett.