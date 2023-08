HARDT UT: Thor Haakon Bakke og Katrine Berg Nøstvedt vil samarbeide med Ap, men feller en hard dom over dem.

Hardt ut mot eks-partner Ap: − Det er den brente jords taktikk

BERGEN (VG) For under et år siden satt MDG i byrådet i Bergen sammen med Ap. Nå beskylder de dem for å ha lagt seg ut med alle vennene sine.

– Det er den brente jords taktikk, sier Thor Haakon Bakke, førstekandidat og gruppeleder for MDG i Bergen.

Byrådet i Bergen består av Arbeiderpartiet og Venstre, som har styrt på et historisk svakt mandat etter at KrF først gikk ut sommeren 2022, og MDG ble kastet ut i november.

De to byrådspartiene går til valg på å fortsette som i dag - men Venstre er åpne for å bytte side, hvis det ikke er flertall for det uten å gjøre seg avhengig av hele venstresiden.

Det ligger de an til å bli på målingene.

– Det finnes jo ikke noe alternativ på sentrum-venstresiden uten Rødt, SV og MDG. Så når Venstre sier at det blir vanskelig å samarbeide med partiene til venstre, er det en lite subtil måte å si at de foretrekker Frp, sier Bakke, og konkluderer:

– Helt siden 2015 kunne Ap ha dyrket samarbeid med SV, Rødt og MDG i større grad, men de har foretrukket KrF og Venstre. Nå har Ap ingen venner igjen.

Vil fortsatt ha Ap

VG møter Bakke og Katrine Berg Nødtvedt, andrekandidat og tidligere kulturbyråd, på MDGs kontorer i Bergen.

Mens de drikker kaffe og spiser Bakkes hjemmebakte skillingsboller kommer de med en hard dom over Ap - som tilhører den siden av politikken de fortsatt helst vil samarbeide med etter valget:

De har lagt seg ut med alt og alle, og hvis styringen av byen går til høyresiden er det ene og alene Aps feil, mener de.

HALV-VENN: Bakke vil fortsatt samarbeide med Ap, men sier at de ikke har noen venner.

– Det som er spesielt i bergenspolitikken er at det partiet som burde prøve å samle flere partier om et felles politisk prosjekt, ikke gjør det. Initiativene kommer fra andre, sier Bakke.

– Så dere er ikke så sure på dem at dere vil droppe dem?

– Nei, absolutt ikke. Vi er åpne for å søke samarbeid der vi får mest gjennomslag for politikken vår. I bergenspolitikken finnes et viktig prinsipp - det er å glemme fort.

Samtidig har også MDG et vedtak om at de er åpne for samarbeid med høyresiden, minus Frp. SV, Venstre og Rødt er førstevalget - og de ser derfor heller mot Ap enn Høyre.

Oslo-modell

Det MDG i Bergen egentlig ønsker seg, er noe som likner på samarbeidet Ap har hatt med MDG og SV i Oslo.

– Der har de bygget et skikkelig godt forhold. Det har også vært vår inngang i Bergen, og vi opplevde at det samarbeidet vi hadde fungerte godt, sier Nødtvedt.

Bakke legger til:

– Hvis man skulle gjort noe sånt i Bergen trenger vi å søke samarbeid og bygget broer. I praksis har Ap gjort det stikk motsatte. De lagde til og med budsjett med Høyre - det var en tapt mulighet for å fremme politikk som kutter utslipp og utjevne forskjeller, tenker vi.

Og det felles prosjektet burde vært bybanen, mener de.

– Det kunne vært et politisk prosjekt som man var enige om at var så viktig å få til at vi vil gjøre det som kreves.

– Se for deg: I stedet for alle disse bilene kunne det glidd et svev av fine bybaner forbi her, drømmer Bakke.

– Dårlig ledelse

Alle partiene fra Venstre til Rødt har det som en prioritet å bygge den mye omtalte bybanen. Men en av de store uenighetene mellom MDG og Ap har handlet om bompenger - som dominerte hele forrige lokalvalg i Bergen.

MDG mener det er nødvendig med mer bompenger for å bygge bybanen til Åsane - mens Ap og byrådet sier at bompengetaket er nådd, og at de vil jobbe for å få penger fra staten, noe MDG ikke mener vil holde.

De sier de frykter bompenge-kaoset fra sist valg kan gjenta seg:

– Vi er redd for at det kan skje igjen - enten vil velgerne føle seg lurt fordi bybanen ikke blir bygget, fordi man ikke vil øke bompengene. Eller fordi bompengene må økes for å bygge bybanen. Man sitter på hendene og tør ikke helt å bevege seg. Det er manglende ledelse, sier Nødtvedt.

Men de avviser at de selv er for radikale eller vanskelige å samarbeide med.

– Vi blir av og til møtt med at vi ikke er så samarbeidsvillige, men det kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er tydelige på hva vi vil, og holder avtaler, og vil snakke med alle som er interesserte i å ta byen i en grønnere og mer solidarisk retning.

EVIG SAK: Bakke sier han skjønner at folk gjør narr av at Bergen aldri blir ferdig med bybane-saken, men at det er den viktigste saken for byutvikling og utslippskutt.

– Titt i speilet

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) avviser kritikken fra MDG:

– De må jo bare si dette, men det kan vel være at en titt i speilet kan være klokt for MDGs del av og til. Det er kanskje de som har de sinteste leserbrevene mot flest partier i bystyret.

Han legger til at han synes de har hatt et godt samarbeid med MDG om politikken i månedene han har styrt, og fortsatt gjerne vil det - men sier de selv får ta ansvar for at de forlot budsjettforhandlingene som endte med Høyre-støtte.

Ordfører Linn Kristin Engø sier man må greie å kombinere å gjøre Bergen til en mer klimavennlig by med å gjøre byen rettferdig samtidig.

– Det er ikke uten grunn at vi sier at bompengetaket i Bergen er nådd. Det er mange mennesker som betaler veldig mye som er helt nødt til å kjøre bilen sin, og hvis vi skal greie omstillingen til et mer klimavennlig samfunn, så må vi få med oss alle sammen, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke i tvil om at MDG her mest å hente på å få gjennomslag med sin grønne politikk på venstresiden i Bergen, sier Engø - og påpeker at det var MDGs eget valg å forlate budsjettforhandlingene med byrådspartiene.

BYRÅDSLEDER: Aps Rune Bakervik, her på valgkamp i Åsane sist helg.