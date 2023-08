ENORM KVEITE: Her fikk Martin Leon Værø ta bilde med kveiten som veier rundt 280 kilo.

Badet sammen med enorm kveite: − Det var et adrenalinkick

Yrkesfisker Martin Leon Værø (28) hoppet i vannet for å ta bilde med kveiten på nesten 300 kilo: – Hun var så stor at jeg kunne krøpet inn i munnen på henne.

Kortversjonen Yrkesfisker Martin Leon Værø (28) fikk en stor kveite på kroken utenfor Tromsø.

Kveiter på over 100 kilo og lengre enn to meter, skal slippes fri igjen. Dette er viktig for kommende generasjoner.

Kveiten var nesten 300 kilo og fikk slippe fri, mot at fiskeren fikk ta en selfie med den godt voksne damen. Vis mer

Martin Leon Værø forteller at han var på fisketur i Tromsø, da han plutselig fikk en diger kveite på kroken.

Den var nesten tre meter lang og fristelsen ble for stor.

– Jeg måtte ta et bilde, sier han til VG.

All kveite på over to meter skal slippes ut igjen, men før denne fikk slippe fri – hoppet 28-åringen i havet.

Voksen dame

Det er strenge regler for kveitefiske i Norge. Det er viktig for gytebestanden å slippe all kveite på over 100 kilo fri igjen. Kveiten kan heller ikke være lengre enn to meter.

– På grunn av kveitens størrelse, vekt og lengde, så vil jeg anslå at hun er rundt 50 år gammel.

Og ifølge yrkesfiskeren, så kan denne 50-åringen ha rundt 200.000 kveiterogn.

– Det er viktig for kommende generasjoner at man ikke fisker dem.

Til sammenligning, så forteller Værø at han er 190 meter høy.

– Ser man på bildene av meg sammen med kveiten, så skjønner man hvor stor hun er. Hun var så stor at jeg kunne krøpet inn i munnen på henne, sier han.

– Det var en voksen dame. Og et adrenalinkick å bade med henne.

Kunne krøpet inn i munnen på fisken

Som yrkesfisker er det ikke første gang 28-åringen har møtt på en så stor kveite, men det er første gang været har tillatt Værø å ta et bilde med fisken.

– Været er ofte for dårlig til at man kan hoppe ut i havet på den måten.

Han og kollegaen var omtrent 14 mil fra land, da bildet ble tatt.

– Vi må alltid tenke sikkerhet først, men denne gangen var det opphold nok til at jeg fikk tatt et bilde. Uten bilde, så hadde jo ingen trodd på meg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post