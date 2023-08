KROKBILEN: Sindre var sjåfør på krokbilen. Det var det tredje kjøretøyet til Jonas som brant, natt til 27. februar 2021.

Har følt seg mistenkeliggjort: − Vi hadde skværet opp

HØNEFOSS/OSLO (VG) Drepte Jonas Aarseth Henriksen (30) pekte ut en bilbrann som «roten til alt ondt» i tiden før drapet. Nå åpner en av de involverte seg om saken.

– Jeg hører jo selv at folk snakker og nevner navnet mitt i masse gamle saker, sier Sindre, som kun vil omtales ved fornavn, til VG.

I 2021 jobbet han for nå avdøde Jonas Aarseth Henriksen, og de to var kamerater.

Så skjedde det som Henriksen senere skulle omtale som «roten til alt ondt»:

En brann i en betongbil 24. september 2021.

Ble fengslet

Betongbilen var den andre av totalt tre kjøretøy med tilknytning til Henriksens firma som begynte å brenne.

Seks dager før han døde, ble Jonas intervjuet til podkasten «Avhørt». Der fortalte han at brannen i betongbilen var et resultat av en misforståelse. Jonas sa selv til «Avhørt» han hadde betalt en sum penger til en person han mente hadde tilknytning til brannen i etterkant.

Sindre forteller til VG at han ble et mellomledd som formidlet til Jonas at han måtte betale for brannen.

UTBRENT: Betongbil-brannen omtales som «roten til alt ondt» av Jonas.

Krokbilen brenner

Omkring to måneder etter at betongbilen brant, tok også en annen bil, krokbilen, fyr. Da bestemte Jonas seg for å fortelle om hva som hadde skjedd til politiet.

Det førte til at politiet opprettet en sak om forsikringssvindel. De siktet og varetektsfengslet to andre personer i én uke i mars 2022.

En av dem var Sindre.

Sindre forteller at han ble pågrepet og mistenkt for brannen i betongbilen og krokbilen.

– Jeg fortalte det jeg visste i avhør. Jeg hadde fortsatt ikke tent på noen lastebil, men havnet syv dager i varetekt, sier han.

Sindre forklarte seg til politiet. Saken ble henlagt.

Til podkasten «Avhørt» fortalte Jonas at det etter dette kom flere hendelser hvor han følte seg trakassert.

– Veldig ekkelt

– Jeg syns det er ekkelt, veldig ekkelt, sier Sindre i dag.

I forbindelse med drapsetterforskningen nå har han vært i vitneavhør hos politiet, og sier han der har fortalt det samme han fortalte i fjor.

– Jeg vet i hvert fall selv at jeg ikke har noe med dette å gjøre. Hadde jeg bare visst noe, hadde det vært litt lettere, sier han.

Han beskriver avdøde Jonas som «bare god». De kjente til hverandre siden tenårene, før Sindre ble ansatt i Jonas’ selskap i 20-årene, og jobbet der i flere år.

– Jonas var en genuint god person, han ønsket ingen vondt. Han stilte alltid opp, og vi var gode venner. Og det er den beste arbeidsplassen jeg har hatt, sier Sindre.

VG har orientert familiens bistandsadvokat Marijana Lozic om denne saken. Hun har ingen kommentar.

– Holdt meg unna

Etter at Sindre slapp ut av varetekt, hadde han ikke kontakt med Jonas, forteller han.

– Jeg har holdt meg unna alt sammen. Og jeg har ikke hatt noen intensjoner om å reise rundt og gjøre masse dritt mot ham, det fortjener han ikke. Han gjorde bare det han måtte gjøre, det er forståelig, sier Sindre.

Han forteller at første gang tar kontakt med Jonas er ett år senere for å spørre om han kan være en referanse til en ny jobb, og at de møttes 24. juni i år ved en bensinstasjon på Hønefoss.

– Jonas og jeg snakker i sikkert 1–1,5 time. Om all taggingen og ting som hadde skjedd med ham de siste månedene. Han lurte på om jeg var involvert eller visste noe, sier Sindre.

– Jeg fortalte at jeg ikke hadde noe med det å gjøre. Jeg sa til ham at jeg skulle sagt det om jeg visste noe. Jeg har skaffet meg en ny jobb, og har familie jeg tar vare på, og har ikke vært sur på ham i det hele tatt, sier han.

– Vi hadde skværet opp.

BLE DREPT: Politiet er helt sikre på at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble drept torsdag 17. august. Ingen er pågrepet i saken, og det er foreløpig usikkert om tidligere saker han var fornærmet i har sammenheng med drapssaken.

– Hvorfor står du frem nå?

– Det er jo fordi jeg hører folk snakke, og folk tror og insinuerer og antar. Det synes jeg er ganske ubehagelig. Spesielt når jeg ikke har noe med dette å gjøre, sier Sindre.

Han forteller at reagerte på hvordan han ble omtalt i Avhørt-podkasten.

– Det kan nesten tolkes som jeg har tatt livet av noen, eller noe sånt. Når jeg selv vet at jeg ikke har gjort noe, sier han.

– Samvittigheten min er god. Jeg legger meg og sover veldig godt om natten fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noe. Det eneste jeg kan si er at jeg er uskyldig og jeg har ingenting med saken å gjøre.

Daglig leder Helge Moldver i Batong Media, som produserer Avhørt, sier til VG at de ikke knytter hendelsene Henriksen har vært utsatt for til drapet.

– Vi har intervjuet Henriksen om hendelsene de siste to årene. Det er det disse episodene handler om foreløpig, sier han.

– Personene som Henriksen mener står bak, er sensurert. Det med tilsvar kan diskuteres, men vi har sendt melding til alle som er omtalt og gitt dem muligheten til å kommentere. Det kommer i dagens episode, fortsetter han.

Moldver understreker at de i dagens episode også understreker at de ikke drar en parallell mellom hendelsene og drapet.

– Man må tenke bredere enn det, sier han.

– Ikke mistenkt

VG har ikke lykkes med å få en kommentar direkte fra den andre mannen som ble varetektsfengslet for forsikringssvindelen, saken som ble henlagt. Advokat Nils Mugaas forsvarte ham den gangen.

Han bekrefter at også denne mannen har vært i vitneavhør hos politiet i forbindelse med drapet på Henriksen.

– Han har ikke status som mistenkt i saken. Min klient forklarte til politiet at han ikke har noe med Henriksens dødsfall å gjøre og heller ikke har noen kjennskap til saken, skriver Mugaas i en tekstmelding til VG.

– Han regner nå etter avhøret å være, eller bli, sjekket ut av saken, fortsetter han.

VG har vært i kontakt med politiet om at Sindre har vært avhørt som vitne i Jonas-saken etter drapet.

– Det jeg kan si om tidligere saker som er tilknyttet avdøde, er at vi går gjennom den grundig. Vi har gjort flere etterforskningsskritt i flere av de gamle sakene, uten at jeg vil si noe mer om hva det er, utover at vi både går gjennom de og etterforsker, sier politiadvokat Tine Henriksen til VG.