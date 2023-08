UNDER VANN: Nils Kjell Hordvik (81) og Gerd Lunde Hordvik (79) befant seg i denne bilen lørdag.

Her ble det bom stopp for Nils (81): − Jeg var søkkvåt

Lørdag fikk Bergensområdet et uvarslet styrtregn, noe blant annet et ektepar fikk kjenne på kroppen. Også deler av Østlandet må belage seg på store nedbørsmengder de kommende dagene.

Kortversjonen Bergensområdet ble rammet av et uvarslet styrtregn lørdag.

Et ektepar i Bergen fikk en skremmende opplevelse da bilen deres plutselig ble fanget i store vannmasser.

Brannvesenet jobber aktivt på flere adresser hvor vann trenger seg inn.

Gult farevarsel for regn har blitt utgitt for Østlandet, og det kan komme opp mot 60 millimeter nedbør noen steder.

Det er også utgitt oransje farevarsel for flom i både Viken og Innlandet til mandag, og gult farevarsel for skred på store deler av Østlandet. Vis mer

Nils Kjell Hordvik (81) og kona Gerd Lunde Hordvik (79) fikk seg en skremmende opplevelse da de var ute på kjøretur i Bergen lørdag ettermiddag.

– Vi kjørte i bare rundt 40 kilometer i timen, for vindusviskerne skulle jo klare å ta unna alt regnet. Ut av ingenting kom det en foss av vann ned fra en sidevei som nesten dro bilen til side, og plutselig sto bilen en halvmeter ned i vann, gjenforteller Nils.

Han sier at vannet så begynte å strømme inn i bilen.

– Jeg var søkkvåt – våt til livet, og iskaldt var det også. Det var skummelt, og jeg likte ikke å se vannet stå til vinduene. Vi lurte på hvem vi skulle ringe, for man måtte jo ha flåte for å komme seg ut dit, forteller 81-åringen.

Ekteparet ringte brannvesenet, som kom på stedet og fikk tauet bilen til tørr grunn. Heldigvis kom både Nils og Gerd seg uskadet fra hendelsen:

– Det var en meget ubehagelig opplevelse, men det gikk veldig greit når jeg skal summere opp etterpå, sier Nils.

Bergens Tidende omtalte hendelsen først.

Trenger inn i kjellere

Regnværet skaper problemer for mer enn bare trafikken, og 110 Vest har sett seg nødt til å dra ut til flere adresser hvor vannet har trengt inn.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange steder vi er på, men det er mange. Flere venter også på å få hjelp, sier vaktleder Jostein Steinsland-Haugen ved Vest 110-sentralen til NTB.

Han forteller også at de mottar mange meldinger om oversvømmelser utendørs.

– Her har vi ikke mulighet til å hjelpe til nå. Er det snakk om en kommunal vei, må man be kommunen om hjelp, sier vaktlederen.

FREM MED PARAPLYEN: Det er ventet svært mye regn i store deler av Sør-Norge i helgen.

Steinsland-Haugen i brannvesenet kommer også med en klar oppfordring.

– Er det snakk om tette sluk, så kan man se om det er mulig å få vekk gjenstander som hindrer vannet, men man må ikke ta noen sjanser og sette seg selv i fare.

50 millimeter på kort tid

– Det er disse bygene vi har i Sør-Norge som utviklet seg veldig kraftig i et veldig lite område sørvest for Bergen.

Det sier Per Egil Haga i Meteorologisk institutt til VG. De hissige bygene høljet kun ned over noen få kvadratkilometer, sier han.

– Bygene tok også med seg torden. Noen områder fikk 50 millimeter nedbør over ganske kort tid.

Byger som utvikler seg over et så lite område er vanskelige å forutse, forteller Haga. Nå sier han at det verste er passert for bergenserne.

– For Bergen sin del ser det ut til at faren er over. Det kan komme litt regn utover kvelden, men det ser ikke ut til at de blir så kraftige.

INGEN EKSTRANUMMER: Konsertgjengere rømmer fra regnværet som uventet slo inn på Feelings-festivalen i Bergen.

Været har også stukket kjepper i hjulene for Feelings-festivalen, hvor de så seg nødt til å sette konsertene på pause i en periode. Les mer om dette her.

Høljer ned i øst

Meteorologen forteller at regnværet med gult farevarsel har begynt over Østlandet.

– Det har startet, men det er litt store variasjoner i intensiteten, sier Haga.

De største nedbørsmengdene er ikke kommet enda, fortsetter han.

– Det er utover lørdag kveld og natt til søndag vi forventer den største nedbørsaktiviteten.

Telemark, Viken-området, Vestfold og nordover mot Innlandet kan belage seg på stedvis mye nedbør, forklarer Haga.

– Det kan komme 40, 50, og kanskje også 60 millimeter enkelte steder.

Det gule regnvarselet varer frem til søndag formiddag.

Meteorologen understreker at både Viken og Innlandet har oransje farevarsel for flom frem til mandag.

Gult farevarsel for skred gjelder på store deler av Østlandet.

– Selv om det ikke kommer like mye nedbør, skal det ikke så mye til før det kommer en utglidning nå.

I Larvik som i Bergen, meldes det om mange kjellere med vanninntrenging lørdag kveld:

– Brannvesenet er ute på flere adresser etter meldinger om vann i kjeller på grunn av mye nedbør. Oppfordrer publikum til berging av verdier fra kjeller og ta kontakt med forsikringsselskap, skriver Sør-Øst 110 klokken 19.17.

Fryd og gammen i nord

– Det er noen tåkeskyer som lurer litt i kystområdene i Troms og Finnmark. Ellers nyter de godt av noen ekstra sommerdager, forteller Haga.

Men også her har været konsekvenser.

– Det er skogbrannfare i deler av Nordland og også nordover mot Troms, så det kan være en utfordring. Finværet ser derimot til å fortsette en stund.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post