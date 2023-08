LUKKEDE DØRER: Listhaug mener tre saker viser at Støre-regjeringen søker lukkethet, fremfor åpenhet.

Kritiserer Støre for lukkethet: − Ukultur

Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre for ukultur, der viktig informasjon holdes tilbake både overfor Stortinget og velgerne.

– Denne trenden har dessverre pågått en stund med Ap og Sp i regjering. I flere saker ser vi at regjeringspartiene trenerer og holder tilbake informasjon for Stortinget og offentligheten. Konsekvensen kan bli at viktige opplysninger glipper for offentligheten, sier Listhaug.

Hun trekker frem tre eksempler.

Melkøya

Habilitetsbruddene til statsråder

Endringer i offentlighetsloven

– Senterpartiet gikk på et smertelig nederlag i regjering da de nylig gikk inn for å elektrifisere Melkøya med kraft fra land, til tross for at partiets landsmøte sa nei på landsmøtet denne våren, sier hun:

– I kjølvannet av vedtaket på Senterpartiets landsmøte fikk Frp et enstemmig storting, inkludert regjeringspartiene, med på et vedtak for å vurdere karbonfangst- og lagring (CCS) som alternativ til elektrifisering på Melkøya. Regjeringen leverte ikke godt nok på denne marsjordren før beslutningen om elektrifisering av Melkøya ble tatt.

HABILITET: Frp-lederen sier habilitetssakene i sommer er eksempel nummer to.

Hun sier det er sterkt kritikkverdig at regjeringen, da de presenterte sine planer, ikke ga informasjon om det er foretatt ekstern utredning, eller om de lener seg på Equinor.

– Jeg er glad for at det ikke er bare vi som reagerer på det, men at også SV har vært ute og varslet at det kan bli kontrollsak. I stedet troppet Støre og Vedum opp i Hammerfest og presenterte det som mange kaller – og som jeg er enig i – et luftslott.

Hun legger lite imellom.

– Dette er ikke bare ekstremt arrogant av Ap og Sp, men fører i verste fall til at strømkunder og industri i Nord-Norge får skyhøye strømpriser fordi regjeringen ikke leverer på Stortingets bestilling og vurderer skikkelige alternativer til elektrifisering, sier Listhaug.

INNSYN: Frp-lederen mener regjeringen strammer inn på innsyn knyttet til offentlighetsloven.

Avgangene til Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe, samt habilitetssakene mot Ap-nestleder Tonje Brenna har utløst et skred av aktivitet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Listhaug mener svar på sentrale spørsmål ikke er besvart og holdes tilbake.

– Komiteen ba i sommer Statsministerens kontor sende en oversikt over alle habilitetsvurderinger, og fikk kun svar på habilitetsvurderinger gjort av lovavdelingen i justisdepartementet. Derfor må Stortinget nok en gang be om å få oversendt vurderinger av et helt sentralt punkt i vurderingen om hvorvidt andre statsråder kan ha brutt habilitetsreglene. Dette er i beste fall trenering, i verste fall holdes viktig informasjon bevisst tilbake for offentligheten, sier Listhaug.

– Strammer inn

Den tredje saken hun trekker frem er at Justis- og beredskapsdepartementet nylig sendte ut et forslag på høring til endringer i offentlighetsloven. Her tas det blant annet til orde for at journalføringen i offentlig forvaltning kan unntas fra innsyn, og dokumentets eksistens vil være unntatt fra offentligheten.

Hun mener at de varslede endringene i offentlighetsloven vil forsterke det hun betegner som «ukultur» under Jonas Gahr Støre.

– I vårt liberale demokrati forutsetter vi åpenhet. Regjeringen må selvsagt tåle å bli kikket i kortene. Vi ser derfor ingen grunn til å stramme inn på medienes adgang til innsyn, slik lovforslaget fra regjeringen legger opp til, sier Listhaug.

– Trenger debatt

Listhaug sier at offentlighetsloven fungerer helt utmerket.

– Jeg har sittet i regjering og sett at innsyn er et gode, fordi det gir åpenhet. Dokumenter blir journalført og pressen og andre får innsyn i veldig mye. Vi trenger debatt i offentligheten, det er en del av jobben, å stå i debatter.

– Er du den rette til å være åpenhetens apostel: Dere ville for eksempel ikke åpne skattelistene for innsyn for folk?

– Vi mener det ikke er riktig å offentliggjøre denne typen informasjon om privatpersoners økonomi og gjøre det til gjenstand for offentlig snoking. Det er noe helt annet enn åpenhet rundt det politikere og det offentlige maktapparatet i Norge gjør. De utfører en jobb på vegne av fellesskapet og da bør de kikkes i kortene.

Vestre avviser

Næringsminister Jan Christian Vestre sier de har fulgt opp Stortingets vedtak om Melkøya.

SVARER PÅ TILTALE: Ap-nestleder Jan Christian Vestre avviser kontant alle påstandene fra Listhaug om en lukket kultur.

– Alternativet Frp foreslo hadde blitt tre ganger så dyrt, kuttet mindre klimautslipp og hverken gitt Finnmark sårt tiltrengt kraft eller nett. Regjeringens løsning for Melkøya er et kinderegg: Det er Norgeshistoriens største klimaprosjekt som kutter over 800 000 tonn, det skaper enorme investeringer i en landsdel som trenger det, og Nord-Norge vil sitte igjen med mer kraft etter at prosjektet er realisert enn det de har nå.

– Ønsker full åpenhet

Han sier statsrådene får grundig opplæring i habilitetssaker og statsministeren har vært klokkeklar på hva han forventer av sin regjering.

– Hver statsråd har ansvar for å kjenne og følge habilitetsreglene. De statsrådene som har gjort feil har innrømmet og beklaget dette. Regjeringen er tydelige på at vi ønsker full åpenhet om disse sakene og vil svare på de spørsmålene Stortinget skulle ha om både sakene, reglene og retningslinjene.

– Når det gjelder offentlighetsloven har saken vært på stor høring og justisdepartementet vil sette seg godt inn i alle innspill. Det er demokrati i praksis at folk kan si sin mening. Eventuelle endringer i offentlighetsloven vil selvfølgelig behandles i stortinget på vanlig vis, sier han.