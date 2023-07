Advarer i debut-tale: – Årets lokalvalg kan bli en høyrebølge

Den ferske Rødt-lederen møter partiets landsstyre for første gang mandag ettermiddag. Hun advarer mot én ting spesielt.

For en uke siden ble finnmarkingen Marie Sneve Martinussen klappet inn som leder av partiet Rødt etter Bjørnar Moxnes’ avgang.

Mandag ettermiddag taler hun til landsstyret landsstyretLandsstyret er det nest høyeste organet i et parti. Kun landsmøtet, som typisk avholdes hvert andre år, er høyere. i partiet – for første gang som Rødt-dronning.

Martinussen avslører at det ikke er partiets egen valgkamp hun er bekymret for:

– Min frykt er at årets lokalvalg kan bli en høyrebølge. Høyre ligger faretruende godt an på målingene.

En gjennomgang av beregningene til Poll of polls Poll of pollsPoll of polls lager beregninger på valgresultat basert på målinger gjort for flere ulike aktører. Poll of polls tar store forbehold på sin nettside om at tallene de presenterer bare er beregninger. De er ikke målinger eller prognoser, men beregninger av et antatt nasjonalt resultat basert på to eller flere partimålinger. viser at høyresiden ligger an til å få flertall i Oslo og Stavanger, mens det er jevnere i Bergen og Trondheim.

Det får den ferske Rødt-lederen til å advare:

– Hvis målingene slår til, og en Høyrebølge faktisk skyller inn over Norge, vil det føre til et privatiseringsskred i velferden vår. Det har Høyre varslet, sier hun og fortsetter:

– Det er i beste tilfelle naivt og i verste fall en bløff når Erna Solberg sier at vi kan slippe de kommersielle inn i velferden, og samtidig garantere at vilkårene for de ansatte, og de folkevalgtes kontroll, blir like bra.

FÅR GJENNOMGÅ: Høyre-leder Erna Solberg blir utfordret av Rødts Marie Sneve Martinussen når sistnevnte taler til landsstyret for første gang som fersk Rødt-leder.

Maner til kamp

Den nye lederen i Rødt kommer også med en klar oppfordring:

– Dette er en beskjed om faktisk å gå og stemme. De som taper på høyresidens politikk, er også de som ofte lar være å stemme, utdyper Martinussen på telefon til VG.

Hun innrømmer også at det er en kamp mellom velgerne på venstresiden, men understreker at hun ikke kommer med noen trusler til de SV og Arbeiderpartiet:

– Det er en stor styrke for venstresiden at Rødt vokser. Men det kan bety at politikere i andre partier plutselig får mange Rødt-politikere å forholde seg til.

– Ber du velgere på vippen stemme taktisk?

– Rødt har den beste politikken, men vi er også den sterkeste garantien mot en høyrebølge. Hvis man ønsker å få ned forskjeller, er det både faktisk og taktisk å stemme Rødt, avslutter hun.

PLANLEGGER FOR OPPGANG: Marie Sneve Martinussen planlegger for Rødt-oppgang i hele landet. Vil hun klare det?

Oppgang, men ikke enorm

Selv om Rødt på prognosene ligger an til å gå noe opp i noen Norges største byer, er ikke økningen veldig stor.

Sammenlignet med resultatet fra 2019 ligger Rødt an til å gå opp med én bystyrerepresentant i både Oslo og Bergen – til henholdsvis fem og fire – om man ser på beregningene til Poll of polls.

I Trondheim og Stavanger ser Rødt ut til å få like mange representanter – henholdsvis fem og fire.