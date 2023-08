Hønefoss bru stengt – frykter store skader

En stålkonstruksjon vipper over elva Molvald i Hønefoss. Det fryktes at den skal falle og gjøre skader på bybrua, som ligger 1500 meter unna.

– Dette er såpass tungt, at hvis det flyter nedover elven vil det skade brukonstruksjonen, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-øst politidistrikt.

Brannsjef Terje Reginiussen forteller at det er snakk om en flere hundre meter lang stålkonstruksjon, et såkalt transportbånd, som veier flere tonn.

– Elven har gravd bort festene. Store deler av konstruksjonen er på vei ut i elva. Det er på grunn av vekten vi er bekymret for broen, sier han.

Eriksen i politiet sier at brannvesenet har forsøkt å sikre transportbåndet uten hell, og at de derfor har valgt å evakuere broen og stenge den for all ferdsel.

– Det vil nok etter all sannsynlighet gå i elven. Vårt håp er at det er såpass tungt at det vil synke, fortsetter Eriksen.

Han anslår at transportbåndet er omtrent 1500 meter fra broen.

– Det kan skje når som helst nå, så vi følger med de neste minuttene.

Brannsjef Reginiussen forteller til VG at broen vil være stengt frem til søndag.

SPERRINGER: Politiet ber alle skuelystne om å holde seg unna området. Bybroen i Hønefoss er stengt på ubestemt tid.

Ber folk holde seg unna

Kjetil Bø, prosjektleder for drift og vedlikehold i Viken fylke, forteller at broen nå sikres.

– Det er fylket som eier broen, og vi er nå på stedet og er forberedt. Vi har sikret området, og stengt broen. I verste scenario kan dette gi store skader, men det vet vi ikke enda. Det eneste vi kan gjøre nå er å se hva som skjer, sier Bø.

Han oppfordrer spesielt alle skuelystne til å holde seg unna området.

– Det er et problem at mange skuelystne rundt ønsker å se på flommen. Politiet jobber nå med å fjerne disse, sier han.

Tore Isaksen, kommunedirektør i Ringerike, opplyser overfor VG at det er besluttet å stenge broen for å være føre var.

– Det går mye trafikk gjennom byen og dette vil naturligvis forverre trafikksituasjonen, sier han videre.

HØY VANNFØRING: Slik så det ut ved Hønefoss bru tidligere fredag.

Jernbanebro allerede stengt

Mellom stålkonstruksjonen og Hønefoss bru, ligger jernbanebroen Begna bru.

– Begna bru ligger på en jernbanestrekning som allerede er stengt for togtrafikk, da vann har vasket ut jord på en del av skinnegangen på strekningen Roa-Hønefoss. Det er heller ingen av våre mannskaper som jobber der nå, sier pressevakt Anne Sofie Kirkhusmo i Bane NOR.

Det går ikke persontrafikk på strekningen til vanlig, opplyser hun.

Ringerike kommune er hardt rammet av ekstremværet «Hans» og Storelva stiger fort.

Flomtoppen ventes lørdag, men den vil holde seg høyt gjennom helgen, opplyser NVE.

Totalt er 1854 innbyggere i Ringerike evakuert fredag ettermiddag, opplyser kommunen på sine nettsider.

