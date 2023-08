TILTALT: Påtalemyndigheten mener tidligere bedriftseier av Det norske kartselskapet, Laila Mjeldheim, betalte penger for «å få noen til å skremme og/eller utøve vold» mot en eks-ansatt som skulle vitne mot henne.

Tiltalt etter at vitne ble slått ned: – Ønsker å unngå dette i Norge

Ifølge tiltalen betalte den tidligere bedriftseieren Laila Mjeldheim 30.000 kroner for å hindre en eks-ansatt i å vitne mot henne. I dag starter rettssaken.

Kortversjonen Tre personer, inkludert tidligere bedriftseier Laila Mjeldheim, er tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Mjeldheim hevdes å ha betalt 30 000 NOK for å skremme eller utøve vold mot en tidligere ansatt. To menn er også tiltalt i saken.

Saken er knyttet til et miljø rundt den nedlagte salgsbedriften Det norske kartselskapet, hvor de ansatte i 2017 var pålagt å gå i Addictologi Akademiet. Vis mer

Tre personer må i dag møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Påtalemyndigheten mener Laila Mjeldheim, eks-eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet, betalte 30.000 kroner for å få skremt eller utøvd vold mot en tidligere ansatt som skulle vitne mot henne i en arbeidsrettssak.

Kort tid etter at en mellommann hadde mottatt pengene, ble vitnet – Bjørn Ivar Nordstrøm – slått ned på åpen gate 5. august 2017 av en tidligere straffedømt Oslo-mann.

Han hadde avtalt et møte med Nordstrøm i forkant under dekke av å være et blomsterbud, men etterlot ham blødende med beskjeden: «Hold deg unna Laila, eller så får du».

VOLDSOFFER: Slik så Bjørn Ivar Nordstøm ut etter å ha blitt overfalt av den ukjente gjerningsmannen som visste hvor han bodde og på forhånd hadde tatt kontakt og hevdet han var et blomsterbud.

– Viktig at vi rettsforfølger

Nå mener påtalemyndigheten Mjeldheim sto bak et organisert komplott for å stoppe Nordstrøm fra å vitne i saken.

Fire dager senere i august 2017 møtte Nordstrøm likevel opp for å vitne mot Mjeldheim i arbeidsrettssaken.

– Å motarbeide aktører i rettsvesenet ved å true en person som skal vitne i retten er alvorlig. Her ble det også utøvet vold. Vi ønsker å unngå at dette blir noe som setter seg i Norge, sier aktor og politiadvokat Martin Hauger.

Det er ventet at den tiltalte trioen, som påtalemyndigheten mener sto bak det organiserte overfallet på Nordstrøm, skal begynne sine forklaringer i dag.

– Når vi har de bevisene vi har, er det viktig at vi rettsforfølger dette. Det er lite ønskelig at det åpnes for en kultur der slik påvirkning av aktører i retten kan skje, sier Hauger.

ADVOKAT: Øystein Storrvik har vært advokaten til Laila Mjeldheim i en årrekke. Her er de sammen i bedragerisaken mot henne som gikk for Oslo tingrett i 2021.

– Nekter straffskyld

Laila Mjeldheim har siden voldshendelsen i 2017 nektet for å ha noe som helst med den å gjøre.

– Hun nekter straffskyld. Saken har hatt lang liggetid så det forutsetter at hun avslutter soning av den dommen hun har, uten at det blir ny soning som følge av denne, uansett hva utfallet måtte bli, sier hennes forsvarer Øystein Storrvik.

Mjeldheim soner for tiden en dom på 4,5 års fengsel etter å ha blitt dømt for bedrageri av 56 millioner kroner gjennom Kartselskapet.

VG har gjennom flere år gjort en rekke undersøkelser rundt voldssaken som nå kommer opp for Oslo tingrett, blant annet analyser av teledata og lydopptak.

– Det er godt at saken endelig kommer opp etter mange års etterforskning. Tiltalen er i seg selv et bevis på at min klient har hatt rett hele tiden om hvorfor han har blitt slått ned, sier Olle Nohlin, bistandsadvokaten til Bjørn Ivar Nordstrøm.

BISTANDSADVOKAT: Olle Nohlin representerer offeret i saken, Bjørn Ivar Nordstrøm.

– Kommet seg videre i livet

I tillegg til Mjeldheim, er altså to menn også tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet:

En mann VG tidligere har omtalt som miljøarbeider mottok 30.000 kroner av Mjeldheim tre dager før overfallet av Nordstrøm.

En tidligere straffedømt Oslo-mann ble deretter kontaktet av miljøarbeideren og fikk 2000 kroner for å skremme eller utøve vold mot Nordstrøm, ifølge tiltalen.

Morten Furuholmen er forsvareren til miljøarbeideren.

– Han nekter straffskyld og bestrider at han har gjort dette for å påvirke aktører i rettsvesenet, sier Furuholmen.

Mannen som er tiltalt for å utført volden representeres av advokat Sverre Sjøvold.

– Denne saken har hengt over han lenge. Han har kommet seg videre i livet og ønsker bare å bli ferdig med saken, sier Sjøvold.

Hør podkasten Våpendrageren om Addictologi Akademiet:

Terapimiljø

Saken springer ut av et miljø rundt den nå nedlagte salgsbedriften Det norske kartselskapet.

I 2017, da volden skjedde, var de ansatte pålagt å gå i terapi hos terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet. Eks-klienter har fortalt om sosial kontroll, utskjelling og press om å bryte med egen familie.

Laila Mjeldheim var sentral i dette miljøet.

VG har dokumentert hvordan Mjeldheim var sentral i flere aksjoner og svertekampanjer mot avhoppere fra addictologi- og kartselskapet-miljøet.

Ifølge VGs opplysninger har aktoratet kalt inn flere slike avhoppere for å vitne i saken.

– Det er klart at tiltalen springer ut fra et saksforhold som vi mener er relevant for å belyse saken, men hva de kommer til å si, får vi se når de vitner i retten, sier Hauger.

Espen Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG og alle anmeldelser mot ham er henlagt av politiet. Han driver fortsatt sin terapivirksomhet.