KALDT: Ja, været er ikke mye å skryte av i Norge torsdag.

Uvanlig kaldt over hele Norge torsdag: − Du skal få lov til å skrive det

Torsdag formiddag er det ikke et eneste sted i Norge som har plussgrader. Meteorologisk institutt varsler om flere kalde dager fremover.

Absolutt alle i Norge våknet torsdag til kaldt og kjølig vær ute. Noen har naturligvis det kaldere enn andre, men kaldt er det overalt.

For rundt klokken 10:00 meldte meteorologene at det ikke var et eneste sted i Norge som har plussgrader.

De siste dagene har store deler av Norge opplevd et kaldere vær, og det vil fortsette.

Ifølge statsmeteorolog ved Vervarslinga i Tromsø, Charalampos Sarchosidis, er årsaken noe som heter brå stratosfærisk oppvarming.

– Noe høyt oppe i atmosfæren gjør at vi får vind fra vest. Vinden går mot klokken rundt Nordpolen. Noen vintre får vi denne oppvarmingen, som gjør at vinden dreier seg og kommer østfra istedenfor. Det skjedde i slutten av februar, og nå ser vi resultatet av dette.

Ifølge meteorologen kan slike kalde perioder vare en god stund, noe vi har sett med flere dager med lave temperaturer.

Og de nærmeste dagene vil fortsatt være kalde. På Østlandet vil det holde seg stort sett tørt, mens Vestlandet og Midt-Norge vil få snø.

– Og ikke like mye sol som på Østlandet.

I Nord-Norge vil det fortsette med snøbyger, men vil varierer fra sted til sted.

– Finnmark er vinneren i nord de kommende dagene. Og den kalde perioden kan jeg garantere for nord også i neste uke.

I sør er det noe mer usikkert på hvordan været blir fremover.

– Det kommer et lavtrykk på mandag mot Skagerak. Plasseringen vil ha en del å si for temperaturen og hvordan den vil utvikle seg.

Meteorologen fortsetter:

– Det er uvanlig kaldt på denne tiden av året, du skal få lov til å skrive det.