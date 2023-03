KRAFTIG ULYKKE: Et bildet fra ulykkesstedet viser store skader på de to personbilene som var involvert.

Tiltalte etter dødsulykken i Blindheimstunnelen: − Det er helt grusomt

Ifølge aktor kjørte den tiltalte kvinnen i 20-årene 45 km/t over fartsgrensen kun sekunder før ulykken.

Tirsdag startet rettssaken mot kvinnen som står tiltalt for uaktsomt drap og hensynsløs kjøring etter tre kvinner mistet livet i en bilulykke på E39 i Blindheimstunnelen utenfor Ålesund i fjor sommer.

Totalt syv personer var involvert i ulykken. Samtlige i tiltaltes bil overlevde, men ble sendt til sykehus med mindre skader.

De tre venninnene Janice Karina Buen (49), Kirstie Nedregård (51) og Kathrine Krogen (47), som satt i den møtende bilen, mistet livet i ulykken.

Den tiltalte kvinnen erkjente tirsdag straffskyld etter tiltalen.

Ifølge kvinnens forsvarer Reidar Andresen har saken vært en belastning for tiltalte, som har vært sykemeldt som følge av saken.

– Tiltalte ønsker å gi uttrykk for at ulykken er voldsom tragedie fra alle involverte, og spesielt for de som har mistet sine nærmeste, sa forsvarer Reidar Andresen ifølge TV 2.

Skal ha kjørt over fartsgrensen

Sunnmørsposten skriver at aktor Magne Kvalvik startet sitt innlegg med å spille av en video av ulykken.

Avisen skriver at man kan se tiltaltes bil komme over i motsatt kjørefelt i tunnelen, før den krasjer med den andre bilen. Bilen med de tre omkomne kvinnene blir kastet opp i tunnelveggen, mens tiltaltes bil spinner rundt.

En tredje bil klarer så vidt å stoppe.

Ifølge aktor er det 70-sone på stedet. Bevis sikret fra tiltaltes bil viser at hun et halvt sekund før ulykken skal ha kjørt i 115 km/t.

Da sammenstøtet skjedde, skal tiltalte ha kjørt 95 km/t.

TV 2 skriver at aktor viste frem bilder fra tiltaltes beslaglagte telefon som viste speedometer i høye hastigheter. Tiltalte nektet for at hun var opptatt av raske biler, fart og spenning.

– Helt grusomt

Ifølge NRK skal tiltalte gråtende ha fortalt at hun husker lite av selve ulykken, men at hun kom til seg selv i ambulansen.

Sunnmørsposten skriver at tiltalte ikke fikk høre om omfanget av ulykken før dagen etter.

Ifølge NRK skrev tiltalte en melding til en kompis rett etter ulykken om at hun skulle ha vært mer forsiktig. På spørsmål fra aktor om hva hun mente med det, sier tiltalte at hun ikke husker.

Kvinnen medgir ifølge Sunnmørsposten at det er mye hun ville gjort annerledes.

– Jeg sitter nesten hver dag og tenker på «hva hvis jeg ikke hadde hentet dem», «hva om vi ikke hadde snudd og byttet bil», «hva om jeg hadde valgt en annen vei», svarer tiltalte.

På spørsmål fra aktor om hvordan det er å tenke på at hun forårsaket at tre mennesker mistet livet, svarer tiltalte:

– Det er helt grusomt og er noe som kommer til å være med meg resten av livet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger