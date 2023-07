MENNESKETS BESTE VENN: For snaue to uker dukket hunden Albert opp ved veikanten. Nå er politibetjent Rune Dimmestøl innstilt på å beholde hunden.

Tror Albert ble dumpet: − Helt nydelig hund

For to uker siden kom politibetjent Rune Dimmestøl over en sliten og skral golden retriever. Fortsatt har ingen eier meldt seg.

Kortversjonen Politibetjent Rune Dimmestøl fant for to uker siden en utmattet og tynn hund langs en skogsvei mellom Ørsta og Volda.

Dimmestøl tok hunden, kalt Albert, med seg hjem ettersom ingen eiere har meldt seg.

Veterinær Hanne Svenningsen ved Dyrebeskyttelsen Norge påpeker at sommeren er høysesong for dumping av kjæledyr og at slike handlinger er ulovlige og kriminelle. Vis mer

Alt lå an til at det skulle bli en helt vanlig kveldsvakt på jobb i politiet.

Plutselig, på kjøreturen langs skogsveien mellom Ørsta og Volda, kom det en golden retriever ut av skogen.

– Hunden fremsto sliten. I tillegg var han våt, hadde såre poter og var tynn, forteller Dimmestøl til VG.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

Patruljen tok med seg hunden og kjørte til flere boliger i nærheten i forsøk på å finne eieren.

– Det var ingen som kjente til hunden, forteller han.

Så da kveldsvakten var slutt, satt Dimmestøl og kollegaene igjen med én hund mer enn da vakten startet.

Hunden slo derfor følge med Dimmestøl hjem. Han har gitt hunden navnet Albert.

– Vi snakket litt om navn til hunden, så sa noen «Albert» og han snudde seg og reagerte på det.

FØRSTE MØTE: Albert som avbildet ved politibilen like etter at politipatruljen fant ham.

Ingen som har meldt seg

For å prøve å finne eierne, tok Dimmestøl med Albert til Dyrebeskyttelsen. Håpet var at hunden var chippet. I samarbeid med dyrleger fikk de også behandlet Albert for øremidd og tannstein.

Alderen til Albert er noe usikker.

– Dyrlegene var litt uenige. Én sier at han er åtte år, en annen sier at han er fem, forteller Dimmestøl.

I tillegg er det usikkerhet knyttet til akkurat hvilke hunderase Albert er.

– Han er nok en golden retriever-blanding. Men det er vanskelig å slå fast med sikkerhet hvilken rase han er.

GLAD HUND: Nå har Albert det bra. Dimmestøl beskriver hunden som pigg og glad.

Oppgaven med å finne ut hvem som eventuelt savner hunden har vist seg å være vanskelig. Det er fortsatt litt av et mysterium.

– Det har blitt lagt ut Facebook-innlegg om Albert som fikk masse interesse, men det er ingen eiere som har meldt seg. Den har nok blitt dumpet, tror Dimmestøl.

Etter at Facebook-innlegget ble postet, viste en familie i Volda interesse for hunden.

– Men hos den familien viste det seg at det ene barnet var allergisk, sier Dimmestøl. Dermed tok han Albert med seg hjem igjen.

– Rett og slett trist

Saken om Albert vekker følelser hos veterinær Hanne Svenningsen.

– Jeg blir veldig lei meg av slike historier. Det er rett og slett trist at mennesker går til det skrittet at de setter igjen kjæledyr i hjelpeløs tilstand.

Hun er veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge og forteller at sommeren er høysesong for dumping av kjæledyr.

– Det er ferietid og mange som ikke har steder å ha dyrene sine, setter dem ut.

Hun understreker at det er ulovlig å hensette dyr i hjelpeløs tilstand:

– Man gjør seg selv til kriminell.

Organisasjonen hjalp omtrent 5300 forlatte dyr i fjor, og Svenningsen sier at det er katter som oftest dumpes slik i naturen.

TRIST: Veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Hanne Svenningsen, sier sommeren er høysesong for dumping av dyr.

– Albert sin historie er ikke så vanlig, men det kommer noen i løpet av et år. Noe av det verste vi kan oppleve er folk som setter igjen esker med hele kull av hundevalper. I tillegg skjer det oftere og oftere med kaniner.

Svenningsen har to beskjeder når det kommer til dumpede dyr:

– Finner du et forlatt dyr, er det aller første du skal gjøre å ta det med til en veterinær som kan undersøke om det er chippet. Resten tar dere etter det, sier hun.

Hun mener også at chipping av dyr er det viktigste man kan gjøre for å forhindre dumping.

– Nå anbefaler Mattilsynet faktisk at det skal bli obligatorisk med chipping av hunder. Det er vi veldig glad for, men vi skulle ønske de anbefalte det samme for katter, avslutter hun.

Hengiven hund

For Albert gikk det heldigvis bra. Dimmestøl beskriver den nå noe rundere og langt lykkeligere golden retrieveren som «en skygge».

– Han følger etter meg hele tiden, sier han.

– Albert er en helt nydelig og veldig kosete hund. Og så er han godt oppdratt! Han tisser ikke inne og jeg har kun hørt ham bjeffe én gang, beskriver Dimmestøl.

Men: Albert er ikke fremmed for å drive litt ramp i ny og ne.

– En av favorittaktivitetene til Albert er å bite lekebamser i to, ler politibetjenten.

GODE VENNER: I løpet av dagene Albert har vært hos Dimmestøl, har de to blitt godt kjent. Nå er de svært knyttet til hverandre.

– Hvordan har Albert det nå?

– Nå har han det bra. Sårene på potene hans har grodd, og dyrlegene beskriver ham som en helt annen hund enn da de først traff ham. Og så har han gått opp to kilo.

– Hva er planen videre?

– Jeg tar sikte på å beholde ham. Med mindre en eier dukker opp som kan dokumentere at Albert tidligere har vært deres.

– Vi har blitt skikkelig gode venner, avslutter han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post