STORSKOG: Disse krysset grensen mellom Russland og Norge tidligere onsdag.

Politiet: Trafikken over Storskog har stoppet opp

FINNMARK/OSLO (VG) Finnmark politidistrikt opplyser at det brått har blitt stille på grensen mellom Russland og Norge over Storskog.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Trafikken over Storskog inn i Norge stoppet opp klokken 13.15 i dag. Vi har ikke fått noen informasjon fra russisk side, så det er vanskelig å si om Russland har innført utreise begrensinger eller om det skyldes normale svingninger, skriver Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt, til VG.

De siste dagene har trafikken over Storskog, inn til Norge, vært økende.

For to dager skrev Solheim i en pressemelding at de har sett at antallet russiske menn som kommer med Schengen-visum har økt, og at det er disse som utgjør den største økningen.

Artikkelen oppdateres.

Søndag kom det 234 personer over grensen. Tirsdag kom det totalt 458 personer. 379 av disse med Schengen-visum.

– Vi ser en overvekt av menn i denne gruppen, og vi ser det samme bildet som viser seg ellers på Schengens yttergrense om at menn i mobilseringsdyktig alder reiser ut av Russland.

At det nå ser ut til å ha stoppet opp er derfor oppsiktsvekkende.

– I løpet av morgendagen og dagene som kommer vil vi kunne se om det danner seg et bilde, skriver Solheim til VG onsdag ettermiddag.

En rekke land i Europa har opplevd økt tilstrømming av russere etter at president Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering i forbindelse med krigen i Ukraina sist onsdag.