ØSENDE REGN, PØSENDE REGN: I helgen er det meldt temperaturer på rundt 15 grader flere steder i landet, og regn. Her fra en regnværsdag i Oslo i 2017.

Nå kommer regnværet: − Blir en våt helg

Hadde du planer om å finne frem parasollen og sandaler helgen? Da vil denne saken trolig skuffe deg.

For mest sannsynlig må du finne frem paraplyen og regnstøvlene i stedet.

– Stikkordet for denne helgen er «ustabilt», sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Eirin Walstad Ristesund til VG.

– Det ligger et lavtrykk over Storbritannia som kommer inn mot Norge sørfra på lørdag. Lavtrykket legger føringer for helgeværet i hele landet og spesielt Sør-Norge i form av nedbør, sier hun.

Dermed blir helgeværet kjøligere, våtere og mer luftig.

Oppfordringen fra Meteorologisk institutt er klar: om du vil ut og nyte solen, må du gjøre det i dag.

– Spesielt vinden vil gjøre seg gjeldende denne helgen i Sør-Norge, som er litt uvanlig for denne årstiden. På lørdag vil vinden komme inn mot fjellet. Det er snakk om sterk vind fra øst, som ikke er så vanlig.

– Det vil også blåse godt på lørdag og søndag i området fra ytre Oslofjord til Stadt.

Oslo vil derfor være utsatt for mye vind i helgen, sier Walstad Ristesund

Og med vinden kommer regnet.

– Det blir ikke vedvarende pissregn, men det blir litt av og på med regnbyger. Uansett blir det en våt helg i Sør-Norge, konstaterer statsmeteorologen.

Hun opplyser at jo lenger sør i landet du befinner deg i helgen, jo mer vind og jo mer nedbør.

– Temperaturene i Sør-Norge blir rundt 15–17 grader til helgen. De holder seg nok under 20 de fleste steder.

– Det blir ikke noen utpregede sommertemperaturer noen steder i landet, sier hun.

Snur i nord

De siste dagene har Nord-Norge hatt strålende sol og varme temperaturer. Også der blir helgeværet vått og kjølig.

– Lenger nord ser været litt annerledes ut, der begynner helgen ganske rolig, men det er ustabile luftmasser og det blir regnbyger av og på gjennom helgen også nordpå.

– Finnmark vil være utsatt for regnbyger på lørdagen. I Nordland og i Troms blir det stort sett tørt på lørdag.

Søndag vil lavtrykket i sør trekke nordover, og Nordland vil få nedbør og vind fra øst. Utover dagen vil vinden øke på, sier statsmeteorologen.

– Men værvinneren denne helgen da?

– Det er Spitsbergen! Det er ikke så ofte, men det er Svalbard som får helgens beste vær.

Været ser i det hele tatt noe grått ut i Norge i tiden fremover.

– I uken som kommer vil temperaturen ligge under normalen for årstiden. Og også i uken etter det. I august blir kanskje været bedre!

