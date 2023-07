Skjermdump finn.no.

Datatrøbbel hos finn.no og politiet

Både finn.no og politiet opplever problemer med sine nettsider torsdag kveld. Finn.no mistenker at de kan ha blitt utsatt for et dataangrep.

Torsdag ettermiddag meldte finn.no på egen nettside at de hadde datatrøbbel:

– Au da! Vi har skikkelig datatrøbbel, og enkelte tjenester kan være nede. Prøv igjen om litt, eller få mer informasjon hos Hjelpesenteret, sto det i meldingen.

Klokken 16.46 opplyste kommunikasjonssjef i finn.no, Adéle Cappelen Blystad, at siden er oppe igjen.

– Siden var nede veldig kort, men vi er oppe igjen nå, sier Blystad.

Klokken 16.58 kunne VG erfare at nettsiden var nede på nytt. Blystad opplyser om at de har et team som jobber med å løse problemene.

– Driftsansvarlige har en foreløpig hypotese om at det er et DDoS angrep. De jobber med å løse problemene nå, og nettsiden vil nok være 100 % oppe igjen om kort tid, sier Blystad.

Et DDoS angrep er et angrep som gjøres fra mange datamaskiner. Det betyr at hackeren bruker et botnet for å ødelegge offerets server med veldig mange forespørsler, slik at serveren blir overbelastet og ikke fungerer.

Også politiets nettsider opplever problemer torsdag. Det har periodevis ikke vært mulig å komme inn på deres nettsider.

Nettavisen skriver at problemene hos politiet startet klokken 16.30.

– Vi kan bekrefte at vi erfarer ustabilitet på våre nettsider. Vi er i gang med å undersøke saken nærmere. Ingen av politiets andre systemer er berørte, skriver pressevakt Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en sms til VG klokken 17.50.

