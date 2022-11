SÅR TVIL: Stian Kristensen forsvarer Johnny Vassbakk, mannen som er tiltalt for det 27 år gamle drapet på Birgitte Tengs på Karmøy.

Forsvarer: Mottok anonymt brev om DNA-beviset

HAUGESUND (VG) I retten tirsdag legger Johny Vassbakks forsvarer frem et brev som sår tvil om politiets ivaretakelse av bevis i Birgitte Tengs-rettssaken.

Brevskriveren hevder å ha vært politiansatt i 1995, året Birgitte Tengs ble drept, og beskriver et bevisrom så overfylt at ansatte måtte skritte over beslag slengt på gulvet. VG er ikke kjent med avsenderens identitet og kan derfor ikke verifisere at vedkommende faktisk er en tidligere ansatt i politidistriktet.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Karmøy-jenta natt til 6. mai 1995. Selv fastholder Vassbakk at han aldri har hatt kontakt med Birgitte Tengs og erklærte seg «ikke skyldig» første dag av rettssaken denne uken.

Hans forsvarer Stian Kristensen sier brevet er relevant fordi det slår tvil om holdbarheten til påtalemyndighetens kronbevis mot Vassbakk: DNA-funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

Følg rettssaken live her.

Politiet mener DNA-funnet beviser at Vassbakk drepte henne.

Mandag gikk statsadvokatene, Thale Thomset og Nina Grande, grundig gjennom DNA-beviset.

– Funnet er forenlig med at gjerningsmannen har avsatt sitt DNA med hender tilsølt av Birgittes blod, sa Thomseth.

– Politiet vil anføre at DNA-beviset stammer fra tiltalte.

Kristensen sier brevet understreker forsvarets poeng om at DNA-funnet kan ha havnet på strømpebuksen ved oversmitte eller forurensning.

– Bare for å ha sagt det med én gang, dagens krav til åstedshåndtering – det er ikke sammenlignbart engang med hvordan man håndterte åsted i 1995, sier forsvareren.

— Døren var aldri låst

I retten tirsdag leser Kristensen opp brevet, hvor det står at Haugesund politistasjon den gang hadde ett teknisk rom som ble brukt til undersøkelse av sikret materiale.

I brevet hevder den anonyme personen at det var overfylt med bevismateriale fra forskjellige saker, og at det var mangelfull kjennskap til sporsikring av for eksempel DNA.

«Døren var aldri låst eller lukket og alle ansatte kunne fritt gå inn dit», står det i brevet.

«Sikret materiale/klær kunne ligge på gulvet på gråpapir til tørk og personell måtte skritte over for å komme seg rundt i rommet».

TV 2 meldte før rettssakens oppstart tirsdag om at forsvaret hadde mottatt et slikt anonymt brev, men innholdet ble først kjent under rettssaken tirsdag.

Brevskriveren hevder at siktede personer også ble tatt med inn i rommet for sikring av foto og fingeravtrykk.

Brevskriveren avslutter brevet med å beklage at brevet er anonymt.

«Jeg har ingen formening om skyldsspørsmål. Har ikke arbeidet med denne saken», avsluttes brevet.

Daværende Haugesund-politimester Karl-Henrik Sjursen vil ikke bekrefte innholdet i brevet.

– Jeg kan ikke kommentere en sak som verserer for domstolen, skriver Sjursen til VG i en tekstmelding.